GRENIER ROY, Thérèse



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 28 avril 2022, est décédée madame Thérèse Grenier, épouse de feu monsieur Gilbert Roy, fille de feu Anaïs Chamberland et de feu Alphonse Grenier. Elle demeurait à Québec (autrefois de la paroisse St-Pascal de Maizerets).Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lucille, Marielle (Pierre Lavoie), ses petites filles: Annie et Martine (Myriam B); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy, ainsi que quelques cousins(es) de la famille Grenier, plusieurs neveux et nièces des familles Grenier, Roy et Massé.Les cendres seront inhumées à l'été, au cimetière Notre-Dame-de-Foy. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté-Jardin au 4770, rue St-Félix, St-Augustin-de-Desmaures, Québec par téléphone : 418 780-8179 ou par leur site web : https://fondationjhsl-cj.com/.