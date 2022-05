RODRIGUE, Madeleine Grenier



Au CHSLD Alphonse-Bonenfant, le 29 avril 2022, à l'âge de 94 ans et 8 mois, est décédée dame Madeleine Grenier, épouse de feu M. Emery Rodrigue. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 13h50.et de là au cimetière Saint-Louis de Courville.Elle laisse dans le deuil : sa belle-fille Carmen Rodrigue (Marc Lapointe) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rodrigue ; elle était la dernière de 14 enfants de feu M. Théophile Grenier de feu Yvonne Marcoux ; elle laisse également dans le deuil sa filleule Gabrielle Vézina ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au personnel du CHSLD Alphonse-Bonenfant pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Pause-Bonheur, 2135, rue de la Terrasse-Cadieux, Québec G1C 1Z2, Tél : 418 667-3910 poste 5978, courriel info@fondationpausebonheur.com