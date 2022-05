GUILLEMETTE TURGEON Cécile Théberge

GUILLEMETTE TURGEON

Au CHSLD de Sainte-Hénédine, le 27 avril 2022, à l'âge de 93 ans et 10 mois, est décédée madame Cécile Théberge, épouse en 1res noces de feu Emilien Guillemette et en 2es noces de feu Philippe Turgeon. Elle était la fille de feu Alice Roy et de feu Joseph Théberge. Elle demeurait à Saint-Raphaël-de-Bellechasse.La famille recevra les condoléances aujeudi le 12 mai 2022 de 19h à 20h30. Vendredi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 12h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Monique Guillemette (Yvon Morency), Doris Guillemette (Jean-Paul Roy), feu Jean-Claude Guillemette " Jeannot " (Raymonde Lemay); ses enfants de sa deuxième union: Andrée Turgeon (Jean-Pierre Lamontagne), Michelle Turgeon (Martin Pouliot) et Lison Turgeon (Patrice Pouliot); ses petits-enfants: Sylvain (Marielle), Yves (Isabelle), Frédéric (Karine), Annie (Georges), Jean (Lorraine), Julie, Manon, Martin, Jean-Philippe (Sandrine), Jérôme (Anne-Sophie), Marie-Josée (Gabriel), Louise (Jérémie), Simon, Pier-Emmanuel (Megan), Roxanne et Maxime ainsi que de nombreux arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Léona (feu Adolphe Turgeon), feu Yvonne (feu Eudore Bouffard), feu Blanche (feu Léopold Picard), feu Alice (feu Armand Théberge), feu Jeannette (feu Alcide D'Amours), feu Desneiges (feu Georges Thibault), feu Thérèse (feu Lionel Arbour), feu Léonard (feu Laurette Langlois), feu Léopold (Irène Langlois) et feu Jean-Yves (Liliane Guillemette). De la famille Guillemette, elle était la belle-sœur de: feu Raphaël (feu Jeannette Roy), feu Henry (feu Elizabeth Mercier), feu Jules (feu Annette Arbour), feu Léo (feu Alice Thibault), feu Raphaëlla (feu Lucien Godbout), feu Yvette (feu Louis-Georges Dubé), feu Thérèse (feu Maurice Guillemette) et de la famille Turgeon, elle était la belle-sœur de: feu Eugène (feu Marie Castonguay), feu Oscar, feu Alma (feu Julien Brien), feu Simone (feu Rosaire Duchesneau), feu Paul (feu Aline Théberge), feu Ghislaine et feu Roland. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel et à Marie Charest de la résidence Vivre en harmonie ainsi qu'au personnel du CHSLD de Sainte-Hénédine pour les bons soins prodigués à notre mère. La direction des funérailles a été confiée à la