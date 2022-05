FOURNIER, Madeleine



À la résidence du Précieux Sang de Lévis, le 30 avril 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée subitement madame Madeleine Fournier, épouse de feu Jean-Paul Bouffard. Elle était la fille de feu Robert Fournier et de feu Alice Lafontaine. Elle demeurait à Lévis, native de Sainte- Claire.La famille accueillera parents et ami(e)s aude 13h à 14h50,Les cendres de madame Fournier seront inhumées au cimetière paroissial. "Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: André (Louisette Fournier), Denise (Alphonse Lacasse), René-Paul (Marie-France Gagnier), Pierre (Pauline Gosselin) et Louise (feu Giovanni Costa); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel de la résidence Précieux Sang, au Dr Primeau et au Dr Bégin pour leurs bons soins et leur compréhension. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles au salon. Madame Fournier a été confiée pour crémation à la