7 activités à faire avec maman

On leur doit la vie. C’est bien la moindre des choses de les gâter ! En cette journée de la fête des Mères, Le Journal vous propose sept activités que vous pouvez faire avec votre tendre mère en ce dimanche tout spécial. Au menu : expositions, opéra et spectacles musicaux.

Bambins et musique

Photo courtoisie

Après le succès du spectacle immersif au Planétarium, le concept Bébé symphonique vient d’arriver à la Place des Arts. Dans cette exposition, on veut démontrer que le son, le rythme et la musique jouent un rôle important dans le développement des bébés et des tout-petits. Les mamans ne voudront donc pas rater les 18 photos géantes de poupons en interaction avec des instruments de musique. (RGM)

◆ Exposition Bébé symphonique : quand la musique fait grandir, de midi à 20 h, dans la Salle d’exposition de la Place des Arts. Gratuit. placedesarts.com

Opéra enchanté

Photo courtoisie

Quoi de mieux pour faire plaisir à maman que d’assister au spectacle marquant le grand retour des événements d’envergure à l’Opéra de Montréal ! Elle sera comblée de voir – ou de revoir – ce chef-d’œuvre de Mozart et de vivre ce voyage fantastique, ici mis en scène à la manière des films muets. (SEN)

◆ Opéra La flûte enchantée, 19 h 30, à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. placedesarts.com

Œuvres colorées

Photo courtoisie, MBAM, Jean-François Brière

Alliant les superbes œuvres colorées de Nicolas Party à l’émouvante musique de Pierre Lapointe, l’exposition L’heure mauve fera un bien fou à l’âme, au cœur et aux yeux des mamans enfin déconfinées. À noter qu’il faut apporter ses écouteurs de la maison. (SEN)

◆ Exposition Nicolas Party : L’heure mauve, de 10 h à 16 h, sur réservation, au Musée des Beaux-Arts de Montréal. mbam.qc.ca

Dans l’univers d’Aznavour

Si votre mère adore Charles Aznavour, elle ne voudra pas manquer ce spectacle hommage, imaginé par le producteur de Piaf ! Le spectacle. Plongeant dans les rues de Paris au temps de La bohème, le spectacle fait découvrir l’impressionnante carrière de Charles Aznavour. Avant son départ, le chanteur avait donné son accord à cette production. (RGM)

◆ Spectacle Formidable ! Aznavour – L’histoire d’une légende, 14 h et 17 h 30, au Théâtre Maisonneuve. placedesarts.com

Van Gogh sous toutes ses formes

Photo d'archives, Victorine Yok-Thot Sentilhes

On connaît Van Gogh, mais moins le Vincent derrière le grand peintre. C’est lui que l’on découvre à travers ses premières esquisses, ses extraits de conversations avec son frère Théo, ses plus modestes œuvres puis ses grandes. Le tout de manière poétique, musicale, immersive et hautement technologique alors que les projections vidéo se transforment au gré des pas des visiteurs. Une sortie émouvante à faire avec maman. (SEN)

◆ Exposition Van Gogh – Distorsion, 9 h à 13 h et 14 h à 22 h, sur réservation, à l’espace OASIS immersion du Palais des congrès de Montréal. oasis.im

Trio tout étoile

Photo courtoisie, Alexandre Deslauriers

Quoi de mieux pour fêter maman que de l’emmener voir le spectacle de trois interprètes féminines qui ont marqué le paysage musical québécois chacune à leur façon ? Avec Joe Bocan, Marie Carmen et Marie Denise Pelletier, nul doute que votre mère passera un très agréable moment. (RGM)

◆ Spectacle Pour une histoire d’un soir, 15 h, Salle Albert-Rousseau de Québec. sallealbertrousseau.com

Un spécial pour les mamans

Marc Hervieux a voulu faire plaisir aux mères en leur préparant un répertoire spécial de ballades et de chansons d’amour tirées de ses albums Nos chansons et Nostalgia 1 et 2. Pour l’occasion, l’interprète sera accompagné de son pianiste. (RGM)

◆ Spectacle Marc Hervieux –Pour la fête des Mères, 15 h, au Palais Montcalm de Québec. palaismontcalm.ca