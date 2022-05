BLANCHARD, Jessy



En Ontario, le 24 avril 2022, à l'âge de 18 ans, nous a quittés monsieur Jessy Blanchard, fils aimant de Luc Blanchard et de Rosie Thibodeau. Outre ses parents, il laisse dans le deuil son frère Yan Blanchard (Marie-Ève Hémond); ses grands-parents: Yves Blanchard et Armande Blanchard ainsi que Luc Thibodeau et Claire St-Gelais. Il laisse également dans le deuil son oncle Ghislain Blanchard (Marise Dufort); ses cousins: Martin Blanchard (Joelle Dupont) et Maxime Blanchard (Kim Cyr); ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis. Jessy était un jeune homme aimant, aimable et aimé avec le cœur sur la main, généreux et toujours prêt à aider. Ses passions la moto, son métier au sein des Forces armées Canadiennes, il aimait le hockey, la pêche et la musique plus que tout. Sa détermination, son sourire et sa bonne humeur vont nous manquer. On t'aime aviateur Blanchard. La crémation a eu lieu à Granby au crématorium Les Jardins Funéraires Bessette. En respect des consignes sanitaires en vigueur, la famille recevra les condoléances de 10h à 13h, auxNous vous invitons à envoyer vos mots de sympathie et des photos de Jessy à la famille via notre site web: www.famillebessette.com.