PELLETIER, Jean



Au CIUSSS de l'Estrie CHUS - CSSS du Granit de Lac-Mégantic, le 11 avril 2022, à l'âge de 62 ans, est décédé M. Jean Pelletier, fils de feu Jean-Marie Pellettier et de feu Anita Grenon, conjoint de Chantal Bourbeau, natif de Québec. La famille accueillera parents et amis, en présence de l'urne, à l'église Ste-Angèle-de-St-Malo, 275, rue Marie-de-l'Incarnation, Québec,à compter de 12h30.Outre sa conjointe, M. Jean Pelletier laisse dans le deuil ses enfants familles d'accueil: Jonathan, Carol-Ann et Jade; sa sœur: Nicole Pelletier (François), sa nièce: Audrey Pelletier (Brian), sa belle-sœur: Liette Bourbeau (Robert), son beau-frère: André Bourbeau (Lucie), son neveu: Jeremy Smith, ses nièces: Jessica et Cindy. Il laisse également plusieurs cousins, cousines, parents et amis.