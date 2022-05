HUDON, Rita



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 avril 2022, à l'âge de 105 ans et 6 mois, est décédée madame Rita Hudon, épouse de feu monsieur Gérard Dumais. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacqueline (Guymont Parent), feu Jean-Guy (feu Denise Cloutier), Madeleine (Jacques Toutant), Yolande (Guy Lévesque); ses petits-enfants: Sébastien (Marie-Michelle Robert), Nancy (Serge Martineau), Dominique (Stéphan Marcil), Patricia (Éric Vermette), Manon (Dany Courtois), Geneviève, Sophie, Sonya (Martin Tremblay) et Benoit; ses arrière-petits-enfants: Thomas, Zachary, Catherine, Liam, Léane, Maïka, Noah, Camille, Félix, Xavier, Émile, Damien, Tristan. Elle était la sœur de: feu Gertrude (feu Wellie Thériault), feu Fernand (Alice Tremblay), feu Gérard, feu Roger (feu Reina Point), feu Germaine (feu René Labrie), feu Jean-Jacques, feu Gemma, feu Henri (Lorraine Point), feu Andrée (feu Gérald Proulx), feu Jeannine (feu Roland Lévesque), feu Lucille (feu Alexandre Martin), Gisèle (feu Fernand Carignan), feu Jean-Louis, feu Antoinette (feu Claude Gaulin), Thérèse. Elle était la belle-sœur de (famille Dumais): feu Auguste (feu Amanda Michaud), feu Antoinette (feu Athanase Pelletier), feu Rosa (feu Gérard Langlais), feu Louis (feu Gabrielle Simard), feu Charles (feu Yvonne Renaud), feu Denis (feu Aimée Gagnon), feu Isidore (feu Rita Martineau), feu Léo (feu Mildred Rinfret). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement, les bons soins prodigués et l'attention apportée. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 16 h 15.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143 rue Wolfe, Lévis, Qc, G6V 3Z1, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.