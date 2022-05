PARADIS, Pierrette



Le 15 avril 2022 à Greenfield Park est décédée à l'âge de 77 ans Mme Pierrette Paradis, épouse de Dr Jean-Claude Paquet, fille de feu Raymond Paradis et de feu Marie-Luce Pelletier. Native d'Amqui, près de la rivière Matapédia, elle résidait à Brossard aux abords du fleuve. Son départ provoque un vide immense et laisse sa famille et ses amis dans une profonde tristesse, mais elle est partie se sachant aimée, elle qui a tellement donné d'amour. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses trois enfants, Me Eric Paquet (Me Marie-Pierre Grignon), Marie-Ève Paquet (Me Stéphane Bastien) et Anne-Valérie Paquet, ses sept petits- enfants, Charles, Nicholas, Anabelle, Simone, Rose-Marie, Luce et Léon, ses onze frères et sœurs, feu Antonin Paradis (Édith Bouliane), Françoise Paradis (feu Robert Bérubé), Madeleine Paradis o.s.u., Bernadette Paradis (feu Marius Jalbert), Rita Paradis, feu Adrienne Paradis (Clermont Dionne), Jacques Paradis (Voninjanahary Rakotoharison (Lalandy)), François Paradis (Hélène Brie), Pierre Paradis (Pierrette Boutin), Roch Paradis (Solange Dubé) et Lucie Paradis (Gilles Duchesne), ses filleul.es, Nadia Katie Perreault, Julie Dionne et André Paradis, ainsi que des dizaines de neveux, nièces et leurs enfants, de nombreux ami(e)s, cousins et cousines. La famille recevra les condoléances à lade 11h à 14h.Une réception suivra pour accueillir parents et amis. La famille sera reconnaissante de dons commémoratifs, au lieu de fleurs, faits à Myélome Canada soit en ligne à https://www.canadahelps.org/fr/dn/10275 ou par la poste au 1255 TransCanada, bureau 160, Dorval, QC, H9P 2V4.