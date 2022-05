CLOUTIER, Thérèse



À Québec, le 27 avril 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Thérèse Cloutier. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 9h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Montmagny. Madame Cloutier laisse dans le deuil ses enfants: Éric (Annie) et Kathleen (Cédric); ses petits-enfants: Victoria, Eva et Justin; ses sœurs: Colette s.c.q., Louisette et son frère Martin ptre; sa belle-sœur : Denise Richard; ses neveux, nièces : Jean-Jacques et André Lesage, Claude, Denise, André et Francine Cloutier, Lyne, Manon et Bruno Cloutier, Sylvie et Chantale Cloutier. Ses ami(es): Solange Dion et Jean Rémy Veilleux; son ex-conjoint Rodrigue (Jacqueline) ainsi que plusieurs cousins, cousines Cloutier et Després demeurant à Montmagny. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, QC, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com