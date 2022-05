Confidences des Villeneuve

Gilles Villeneuve était le plus grand ambassadeur du Canada sur la planète à son époque, toutes disciplines confondues. Mais sa carrière s’est arrêtée brusquement lors d’un terrible accident survenu au circuit de Zolder, en Belgique, le 8 mai 1982.

Quarante ans plus tard, la légende du Petit Prince, comme on l’appelait affectueusement, est toujours vivante, comme le rappellent ses proches en entrevue au Journal.

Son épouse, Joann, son fils, Jacques, et son frère, Jacques, ont livré des témoignages vibrants sur ce pilote adulé non seulement par le public, mais aussi par ses adversaires les plus coriaces et les journalistes les plus chevronnés.

Aucun de nos intervenants n’a refusé de répondre à nos questions. C’est comme si, quatre décennies plus tard, ils avaient encore des anecdotes à raconter et que la mémoire de Villeneuve ne sera jamais oubliée.

À fond la caisse

Cette journée funeste restera à jamais gravée dans la mémoire des membres de sa famille et de celle d’un peuple conquis d’avance. Le parcours spectaculaire de cet acrobate de la course n’avait rien de banal. Ils regrettent tous que cette terrible embardée soit survenue au moment où la sécurité n’était pas une priorité en Formule 1.

Au moment aussi où le pilote québécois, fauché à l’âge de 32 ans, avait été trahi par son coéquipier Didier Pironi deux semaines plus tôt en Italie et qu’il s’était présenté en Belgique le couteau entre les dents.

S’il n’a jamais été champion du monde, comme il le convoitait, Villeneuve s’est fait remarquer par ses prouesses au volant, sa volonté de gagner et sa détermination qui, parfois, dépassait l’entendement.

Il n’avait qu’une seule devise : à fond la caisse.

Notre chroniqueur Réjean Tremblay, lui, a rappelé de bons souvenirs à son ancien collègue de La Presse, Richard Chartier qui a été parachuté dans l’univers de la Formule 1, au moment, dit-il, où il ne faisait pas la différence entre une bougie et un... piston.

À suivre les péripéties de Villeneuve à travers le monde, Chartier a aussi eu l’immense privilège de rencontrer Enzo Ferrari, fondateur du constructeur du même nom et celui qui, contre toute attente, a confié au Québécois le volant de l’une de ses monoplaces dès la fin de la saison 1977.

Dimanche, des pilotes qui l’ont connu, dont son ancien coéquipier en Formule Atlantique, Richard Spénard, et d’autres plus jeunes ont aussi accepté de parler de Gilles Villeneuve qu’ils considèrent comme une véritable inspiration.

Tous ceux qui ont participé à notre reportage sont unanimes. Gilles Villeneuve était un être d’exception et un homme d’un charisme hors pair.

Gilles Villeneuve en chiffres

67

Photo d'archives

C’est le nombre de départs à vie de Gilles Villeneuve en F1 de 1977 à 1982. Un seul n’a pas été effectué à bord d’une Ferrari, c’était au Grand Prix d’Angleterre, à Silverstone, lors de son baptême de la F1, le 16 juillet 1977, au volant d’une McLaren.

6

Photo d'archives

Gilles Villeneuve a remporté six victoires en F1 dont la première, mémorable, a été obtenue devant son public à Montréal, le 8 octobre 1978 (photo). Ont suivi trois succès l’année suivante, en Afrique du Sud (circuit de Kyalami) et deux aux États-Unis, à Long Beach (Californie) et à Watkins Glen, dans l’État de New York. Ses deux dernières ont été inscrites de façon consécutive en 1981, à Monaco et à Jarama, en Espagne.

13

Photo d'archives

À part ses six victoires, il a accédé au podium à sept autres occasions dont la dernière fois à Imola (2e) en 1982 (photo). Il est monté sur la tribune d’honneur sur le circuit qui porte son nom aujourd’hui à l’île Notre-Dame en 1979 (2e place) et en 1981 (3e).

1

Photo d'archives

Au Grand Prix des États-Unis en 1979, disputé dans les rues de Long Beach, en Californie, il a inscrit le premier et seul Grand chelem de sa carrière en Formule 1, qui consiste à réaliser la position de tête, le tour le plus rapide en course et à mener tous les tours jusqu’au baisser de rideau.

27

Photo d'archives

C’est le numéro qu’il a porté pendant les deux dernières années de son parcours en F1, en 1981 et 1982.

534

Photo d'archives

C’est le nombre de tours qu’il a menés au cours de sa carrière en F1. Au Grand Prix du Canada, il a dominé le peloton à deux reprises, soit en 1978 (21 tours), en route vers sa première victoire, et l’année suivante (50) où il s’est classé deuxième, à peine une seconde derrière le vainqueur, l’Australien Alan Jones. Au total, Villeneuve a occupé le premier rang lors de 18 Grands Prix entre 1978 et 1982.