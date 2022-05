CROTEAU, Françoise



Au CHSLD Champlain-de-Gouin de Montréal-Nord, le 30 avril 2022 à l'âge de 95 ans, est décédée dame Françoise Croteau (Revelin), fille de feu dame Julia Noreau et de feu Lieutenant-Colonel Roland Croteau. Elle laisse dans le deuil ses quatre enfants : Pierre (feu Renée Couture), Marie-France, Claude et Michel Revelin (Mary Pereira), ses petits-enfants Valérie Marchand, Guillaume Marchand, Félix Couture Revelin, Catherine Gallant Revelin, Stefanie Pereira, Alexandre Pereira et ses arrières petits-enfants, Rosalie Marchand Gonzalez et Léana Fisher Marchand, ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis, notamment les familles Croteau, Gagné et Sabourin. Elle est allée rejoindre feu sa sœur bien-aimée Laurette et feu son frère Jules. Elle était retraitée du Gouvernement du Québec (Ministère de l'Éducation). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le jeudi 12 mai de 17 h à 20 h, à la

Coopérative Funéraire

du Grand Montréal

625 boul. Curé Poirier

Longueuil, J4J 2H8

450-677-5203

Une cérémonie sera célébrée à 20 h, en la Chapelle de la Résidence funéraire Curé-Poirier. Pour celles et ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à voir en direct ou en rediffusion la célébration visiter https://

www.cfgrandmontreal.com/

avis-de-deces/

francoise-croteau-211259/

''Visionner la cérémonie'', en bas de l'avis.

Étant originaire de Québec, l'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Cimetière Notre-Dame-de-Belmont le samedi 14 mai 2022 à 16 h. Lot 1901 Côté Ouest, av. St-Jacques. Parents et amis sont les bienvenus au 701 Av. Nérée-Tremblay, Québec, QC G1N 4R8...418-688-0566. La famille tient à remercier tout particulièrement l'équipe des soins palliatifs du CHSLD Champlain-de-Gouin pour les bons soins et leur dévouement au cours de ses derniers jours. Vos témoignages de sympathie peuvent être envoyés en cliquant sur le lien indiqué et l'envoi de fleurs peut être compensé par un don à la Fondation de votre choix.

