PICHETTE, Maria



À l'Hôpital Chauveau , le 7 avril 2022, à l'âge de 84 ans et 8 mois, est décédée madame Maria Pichette, épouse de feu monsieur Rosaire Latulippe, fille de feu madame Éva Bélanger et de feu monsieur Delphis Pichette. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 16 h à 19 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel Latulippe (Lucie Chabot), Daniel Latulippe (feu Johanne Barrette, Chantal Laplante), Linda Latulippe (Michel Fortier), Sylvie Latulippe (Renald Frenette), Diane Latulippe (Alain Nadon), Manon Latulippe (Stéphane Mainville) et Stéphane Latulippe (Précilla Matte); ses quinze petits-enfants et ses dix-huit arrière-petits-enfants; son frère et ses soeurs: Jacqueline Pichette (Michel Côté), Jean-Marie Pichette (Gertrude Émond), Gisèle Pichette (Maurice Nadeau) et Rose Pichette; sa belle-soeur Monique Latulippe (feu Gilles Pelletier) et son beau-frère Maurice Parent (feu Thérèse Latulippe) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son frère Delphis Pichette Jr. La famille tient à remercier toute l'équipe de l'hôpital Chauveau pour les bons soins prodigués et Mme Loulou pour toute l'aide apportée et votre soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.