de BLOIS, L'Honorable Louis



À l'Hôpital du St-Sacrement, le 2 mai 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé l'Honorable Louis de Blois, époux de feu dame Denyse Champoux et fils de feu monsieur Rodolphe de Blois et de feu dame Cécile Michaud. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale samedi 14 mai 2022, de 17 h 30 à 21 h,de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil ses enfants : l'Honorable Guy de Blois (Lyne Vanier), Michel de Blois (Edith Normandeau), Lucie de Blois (Simon Gallagher); ses petits-enfants : Louis-Philippe (Laurie), Vincent (Mathilde), Sébastien (Andrée-Anne), Axel (Franchezka), Ky, Jeane, Sophia (Réjean), Jonathan (Rachel) et Audrey (Jessy); ses arrière-petits-enfants : Océane, Étienne et Téo; sa sœur Thérèse Asselin ainsi que sa conjointe Lucette; ses belles-sœurs de la famille de Blois : Jacqueline et Diane; ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Champoux : Roger, Édouard (Mireille), Rémi et Yolande (Brigitte) ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, 418 656-4999.