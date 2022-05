COULOMBE, Jeannine Perreault



Au Centre d'hébergement Le Faubourg, le 5 mai 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Jeannine Perreault, épouse de feu monsieur Gilles Coulombe, fille de feu monsieur Amédée Perreault et de feu madame Germaine Gilbert. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses filles: France (James Dresdell) et Lynn; son petit-fils adoré: François Coulombe-Falardeau (Alexanne Lajoie); le papa de François, Denis Falardeau; ses frères et sœurs: feu Raoul, feu Rock, feu Denis, Lorraine (Roland Madore), feu Donald et Carmelle (Réal St-Pierre); sa belle-sœur Nicole; ainsi que plusieurs cousins, cousines, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Le Faubourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. La famille vous accueillera aude 9h à 11h.