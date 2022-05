Des espaces publics réclamés dans Saint-Jean-Baptiste

Dans le cadre de sa campagne «Urgence d’occuper», le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste (Compop) a réclamé une partie de la rue Saint-Joachim, à Québec, en occupant deux espaces publics pendant plus de huit heures, samedi.

C’est dans le stationnement de l’hôtel Delta ainsi qu’à l’angle des rues Saint-Joachim et Saint-Gabriel que le groupe tente de se réapproprier ces espaces, qu’il considère comme étant mal utilisés.

Des activités ont été organisées aux couleurs de la campagne, allant même jusqu’à l’installation d’un parc éphémère dans une partie du stationnement.

En se réappropriant ces terrains l’espace d’une journée, le Compop souhaite démontrer qu’il est possible de réfléchir ces espaces autrement. «À quoi pourraient-ils être plus utiles pour répondre aux besoins du quartier?», s’est demandé la porte-parole du comité, Marie-Ève Duchesne.

Dans le faubourg de Saint-Jean-Baptiste, un quartier de la ville de Québec, il n’existe actuellement aucun jardin communautaire, et les espaces communautaires ainsi que les places en CPE se font rares. De plus, le coût moyen d’un loyer est de plus de 1 018 $ par mois pour un 4 1/2, a précisé Mme Duchesne dans un communiqué.

«Ce que l’on souhaite c’est que l’ensemble des leviers politiques soient utilisés à tous les niveaux pour répondre le plus rapidement possible à nos besoins. Nous ne voulons plus de ces portes fermées pour le faubourg où le manque d’espace est évoqué pour justifier l’inaction, alors qu’il s’agit plutôt d’un manque d’ambitions selon nous !», a-t-elle ajouté.