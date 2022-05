Tickets COVID: voici dix excuses entendues et refusées par la cour

Pendant que les consignes sanitaires tombent une à une, ceux qui avaient fait fi des décrets et qui ont contesté leur contravention se retrouvent maintenant devant les tribunaux. Et leurs excuses parfois loufoques ou rocambolesques peinent à attirer la sympathie des juges qui, la plupart du temps, finissent par les condamner à payer des amendes entre 1000 $ et 1500 $. Le Journal vous présente dix excuses qui ont échoué à la cour.

IL TRAÎNE UN PEU TROP

Quand le travailleur Alexis Legendre s’est fait attraper à Cookshire, en Estrie, pendant le couvre-feu, il avait l’excuse parfaite : il revenait de Montréal, où il avait travaillé jusqu’à tard. Sauf que Montréal-Sherbrooke se fait en moins de trois heures, et à l’heure où il a été arrêté, il était impossible qu’il n’ait pas trop traîné. Incapable de s’expliquer, il a donc dû payer.

UN CACHE-COU QUI NE COUVRE... QUE LE COU

Isabelle Courcy croyait bien déjouer les autorités en portant un cache-cou en guise de couvre-visage, pour respecter l’obligation de se couvrir pendant une manifestation en septembre 2020. Mais il aurait fallu qu’elle porte cette pièce de tissu au niveau du nez et de la bouche, plutôt que... seulement autour du cou. Elle a tenté de plaider qu’il avait glissé au moment où le policier l’a vue.

TOUTES LES RAISONS SONT BONNES (OU PAS)

Interceptée pendant les heures de couvre-feu, à Magog, Mélanie Houde a tout tenté pour s’en sortir, invoquant tour à tour un manque d’essence, un faux appel au CAA, ou encore l’achat d’un bien qui de toute façon ne pouvait être vendu à cette heure-là. Mal lui en prit, la femme a échoué à être acquittée.

UNE FORMATION QUI TRAÎNE

Aller chez un ami qui a internet pour compléter une formation en ligne essentielle dans le cadre de son travail est une bonne excuse pour faire fi du couvre-feu. Mais en profiter pour « chiller » et étirer le temps hors de son domicile ne l’est pas, a rappelé la juge, qui a condamné Yannick Rousson.

UNE NÉCESSITÉ PAS SI NÉCESSAIRE

Le pain et le lait sont peut-être nécessaires à une saine alimentation, mais pas au point de justifier une violation du couvre-feu. Michael Denis l’a appris à ses dépens en janvier 2021, quand il s’est rendu dans un dépanneur de Sherbrooke.

Comme l’achat de denrées pour préparer son déjeuner du lendemain ne faisait pas partie des exceptions prévues dans les décrets, il a été déclaré coupable.

UN MYSTÉRIEUX AVIS NE PASSE PAS

Kaven Begnoche était convaincu de s’en sortir avec ses arguments béton, dont un avis du « Conseil national des assemblées de droit commun » trouvé « à une place cachée sur le web », et dont la proclamation s’achète sur Amazon au coût de 10 $. II a toutefois appris que cet avis ne supplantait pas les décrets, si bien qu’il a dû payer pour avoir manifesté sans masque en septembre 2020.

PRODUITS DE L’ÉRABLE DANS UN MAGASIN DE MEUBLES

Un magasin de meubles de la région de Mégantic croyait bien pouvoir contourner la fermeture des commerces non essentiels au début de la pandémie en vendant aussi des produits de l’érable. Le tour de passe-passe a échoué, si bien que Meubles Rousseau inc. devra payer son amende.

UNE POMPE POUR CARDIAQUE PAS SI ESSENTIELLE

Pierre Héroux semblait avoir une bonne excuse pour avoir fait fi du couvre-feu en janvier 2021. Cardiaque, il disait chercher sa pompe de nitroglycérine égarée dans la journée lorsqu’il a été arrêté par les policiers en pleine nuit. Mais comme il a confié que ses douleurs se calmaient avec la prise d’aspirine et qu’il n’était pas en danger imminent, il a été déclaré coupable.

TROP PRÈS DE LA MANIFESTATION

Munie d’un drapeau avec un logo de mouton, Sabrina Noël a tenté de convaincre la cour qu’elle n’était pas encore dans une manifestation quand elle a été arrêtée dans un stationnement public en décembre 2020, si bien qu’elle n’avait pas encore besoin de se masquer. L’argument a toutefois fait patate devant la justice, qui n’a pas été impressionnée par l’argument.

LA POLICE ET LE CHAUFFEUR N’ONT PAS COMPLOTÉ

Quand Patrick Gévry et Nicole Gagné ont été interceptés dans un taxi pendant le couvre-feu, à Granby, ils ont invoqué le fait que le chauffeur et la police étaient de mèche pour les coincer. Sans surprise, leur argument n’a pas fonctionné.