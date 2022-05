JACQUES DESLAURIERS

Violette



Est décédée paisiblement, le 21 avril 2022, entourée de l'amour des siens, dame Violette Jacques, à l'âge de 102 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur Marcel Deslauriers et la fille de feu Napoléon Jacques et de feu Béatrix Émond. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera ende 13 h à 14 h.Elle sera inhumée par la suite au cimetière St-Charles, dans le lot familial " Monument Deslauriers ".Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Marc, feu Isabelle, Danielle, Rémi et Pascale (Paul Châteauvert); ses petits-enfants: Marie-France Beaudry (Steve O'Connor), Alexandra Beaudry (Daniel Forest), Sarah Beaudry (Ghislain Gagnon), Frédérick Beaudry), Sébastien Beaudry (Natalie Fortin), Thiéry Beaudry (Christine Couture), Alain Deslauriers, Patrick Deslauriers et Sabrina Deslauriers (Alexandre Leblanc); ses arrière-petits-enfants: Jeffery O'Connor (Stéphanie Dor), Gabriel O'Conner (Amanda Bolger), Rebecca O'Conner, Roxanne Beaudry (Jean-Bernard Laflamme), Mégan Fillion, Anne-Frédérick Beaudry, Nikaële Fillion, Maxime Beaudry (Alexanne Belleau), Samuel Beaudry et Élodie Beaudry; ses arrière-arrière-petits-enfants: Emma et James O'Connor, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Autant de gens qui l'ont croisée et su partager et l'entourer d'amour, qui ont contribué à sa santé, à tous ces moments de bonheur. Nous tenons à remercier sincèrement Carline Chouinard et Marco Gagnon qui se sont généreusement dévoués auprès de nos parents depuis de nombreuses années ainsi que toutes les personnes qui par leur présence ont assuré le bien-être et la sécurité de Violette. Finalement, un remerciement particulier au personnel de la Maison Legault pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec Qc, G1K 6M7, www.gilleskegle.org où à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin 124-801, Grande-Allée Ouest, Québec (QC), G1S 1C1, www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don