VAUDREUIL, Jean



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 31 janvier 2022, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Jean Vaudreuil, époux de madame Hélène Soucy. Il était le fils de feu monsieur Gérard Vaudreuil et de feu dame Carmen Fortier. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil sa tendre épouse Hélène Soucy; ses enfants: Simon, Joëlle et Éliane (Charles Rouleau); sa petite-fille adorée: Chloe; ses frères et ses sœurs: Jean-Guy (Lisette Métivier), Denise (André McGennis), René (Micheline Gignac), et Benoît (Johanne Chevalier); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Soucy: Richard, André, feu Danielle, Johanne, Martine (Guy), Stéphanie (Yvon), Louise Tessier; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, amis(es) et particulièrement ses grands amis Pierre Harbour et Lise Pagé ainsi que leur fils Jonathan (Karine). La famille recevra les condoléances aude 9h à 11h.Monsieur Vaudreuil sera porté à son dernier repos au columbarium du Complexe Funéraire Sylvio Marceau le même jour.La famille tient à remercier Marie-Êve Tremblay (travailleuse sociale) et Annabelle Julien (ergothérapeute) pour leur accompagnement et les bons soins prodigués à monsieur Vaudreuil. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec, 5415 rue Paré bureau 200, Mont-Royal, QC, H4P 1P7, https://sla-quebec.ca/.