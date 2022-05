Tournoi pee-wee: ému aux larmes par la médaille de l’Assemblée nationale

Patrick Dom n’a pas été en mesure de retenir ses larmes quand il a reçu, samedi, au Centre Vidéotron, la médaille de l’Assemblée nationale en reconnaissance du travail qu’il accomplit depuis plus de 20 ans comme directeur général du Tournoi pee-wee de Québec.

La distinction lui a été remise dans la loge du président par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, qui est aussi député de Charlesbourg.

Celle-ci honore des Québécois qui se distinguent par leur implication ou par leurs actions. Elle a été remise à Patrick Dom à l’initiative du ministre Julien.

Plusieurs proches et partenaires impliqués dans le Tournoi étaient présents pour la cérémonie, qui a pris Dom par surprise.

« Je ne fais pas ça pour ça, a lancé Dom dans un discours émotif. Je fais ça parce que [le Tournoi pee-wee], c’est ma passion, c’est toute ma vie. »

Un « homme de cœur »

Répétant à plusieurs reprises qu’il « détestait » se voir ainsi récompensé, le directeur général a tenu à faire rejaillir cette reconnaissance sur « les bénévoles, les partenaires, les commanditaires, les collègues et le public », sans qui le succès annuel de l’événement « serait impossible ».

Dom a aussi eu une pensée pour Alex Légaré, l’ex-président du Tournoi et son ancien beau-père, qui lui a « fait confiance ».

« Je viens de Québec, le Tournoi pee-wee, c’est dans notre ADN, a commenté le ministre Julien. Je connais Pat depuis que je m’implique en politique. C’est un homme de cœur, dévoué, qui fait tout pour son organisation. »

Patrick Dom a porté nombre de chapeaux au Tournoi pee-wee depuis plus de 40 ans. Il a notamment été joueur et bénévole avant d’être nommé au poste de directeur général en 2001.

Encore plus fort cette année

Cette longue aventure a pris une tournure difficile au cours des deux dernières années en raison de la pandémie.

L’édition 2021 a dû être annulée et on a aussi craint pour le présent tournoi, qui a exceptionnellement été déplacé de février à mai.

Dans pareilles circonstances, cette médaille reçue samedi prend une signification particulière, a reconnu Dom en essuyant de nouvelles larmes.

« Sincèrement, on a tellement mis d’ouvrage pour la faire, cette 62e édition. Je pense tout le temps à ça, a-t-il dit. Mais quand je vois tous les mercis qu’on reçoit [depuis le début de l’événement], je me dis qu’on a tellement bien fait de

le faire. »

« Alors oui, c’est encore plus fort. »

Le casse-tête des pee-wee du printemps

La chanson thème du Tournoi les surnomme « les pee-wee du carnaval », mais, cette année, ils sont plutôt les pee-wee du printemps. Une situation que Patrick Dom espère ne pas voir se reproduire de sitôt.

Il a fallu que le directeur général et son équipe fassent toute une gymnastique afin de déplacer l’événement de février à mai.

Des spectacles ainsi que les matchs des Remparts présentés au Centre Vidéotron les ont contraints à revoir l’horaire et à déplacer des journées entières au Pavillon de la jeunesse.

Dom lui-même en perd parfois son latin.

« Mercredi dernier, je suis arrivé à l’aréna à 7 h 30 et il n’y avait pas un chat. Je me suis dit : “Ben voyons, où est tout le monde ?”. Mais les matchs commençaient à 10 h 30 ce jour-là », a-t-il ri, samedi.

Un tournoi à tout prix

Patrick Dom était conscient, avant le début des compétitions, que le changement d’horaire risquait d’avoir un impact sur les affluences.

Le soleil printanier donne moins envie de passer des journées à l’amphithéâtre que la froidure de Québec en février...

Le directeur général ne s’était donc pas fixé d’attentes aux guichets. Ainsi, impossible d’être déçu.

Mais, sans dresser le portrait exact des ventes de billets, il s’est dit heureux de la réponse du public samedi.

« Tout ce qu’on voulait faire, c’était tenir un tournoi, a-t-il pointé. On voulait le faire coûte que coûte. »

Des « mercis » qui touchent

Et Dom est particulièrement reconnaissant des remerciements qu’il reçoit depuis dimanche dernier.

Non seulement des joueurs, mais aussi de ses bénévoles et même de gens de Québec croisés dans la ville au cours des derniers jours.

« La réponse qu’on a, les bénévoles qui nous remercient... tout le monde est content. On aura 100 000, 150 000 personnes [pour la durée des compétitions], ce sera ça. On voulait faire un tournoi et on l’a fait », s’est-il réjoui.