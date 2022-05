États-Unis: elle retrouve une statue romaine de plus de 2000 ans dans une friperie

Une collectionneuse du Texas a fait l’heureuse trouvaille d’un buste romain, datant de plus de 2000 ans dans une friperie. L’objet a été prêté jeudi au musée de la région américaine.

Originaire d’Austin, Laura Young a découvert la statue appartenant au roi Louis Ier de Bavière dans une boutique Goodwill, pour la modique somme de 35 $. L’objet a été, plusieurs années plus tard pillées aux nazis par les alliés américains durant la Seconde Guerre mondiale.

«Si vous me connaissez personnellement, vous savez que j’ai une grande gueule donc ça a été dur. Oui, je l’ai eu au Far West Goodwill ici à Austin. Oui, il était de 35 $. Il est prêté au San Antonio Museum of Art jusqu’à l’année prochaine», a publié Laura Young jeudi par la voie d’Instagram.

Après son achat, étant donné que l’œuvre a été volée, elle ne pouvait pas le garder. Elle ne pouvait pas la vendre, et la rendre à ses propriétaires légitimes était beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît.

«À ce moment-là, j’ai réalisé que j’allais probablement avoir besoin d’aide», a déclaré Young, à la radio Texane KUT. «J’allais probablement avoir besoin d’un avocat.»Elle engage alors une avocate new-yorkaise spécialisée dans le droit international de l’art, Leila Amineddoleh.

Selon le musée, le buste représente soit un fils de Pompée le Grand, qui a été vaincu au combat par Jules César, soit Nero Claudius , un commandant romain dont les forces occupaient autrefois le territoire allemand.

Le musée d’art de San Antonio exposera le buste jusqu’en mai 2023.