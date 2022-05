HARVEY, Huguette Brousseau



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 17 janvier 2022, à l'âge de 73 ans et 9 mois, est décédée madame Huguette Brousseau Harvey, épouse de monsieur Rémy Harvey, fille de feu madame Rolande Martineau et de feu monsieur Michel Brousseau. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille Lyne (Michel St-Laurent). Elle est allée rejoindre son fils feu Alain. Elle était la sœur de: feu Fernand, feu Marc, feu Raynald, Jean-Yves (Marlène Dionne) et feu Christian. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Harvey: Richard (Colette Savard), Raymond (Diane Beaupré), Jean-Marie (feu Rachel Lessard) et Julien (Lucie Caron); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles-Borromée. Remerciements au personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôpital Saint -François d'Assise et un merci spécial au Dre Jacinthe Lambert. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (à l'attention du département des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise), téléphone : 418 525-4385, courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca, site web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/.