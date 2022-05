Faudra-t-il changer notre façon de parler?

C’est scandaleux ! L’autre jour, j’ai ouvert un livre au hasard dans une librairie et j’ai lu cette phrase.

« Hier, je marchais dans la rue et une femme m’a demandé quelle heure il était... »

Ça ne vous choque pas, vous ?

SCANDALE !

Premièrement, on ne dit pas « femme », mais « individu avec un utérus ».

La phrase aurait dû se lire comme suit :

« Hier, je marchais dans la rue et un individu avec un utérus m’a demandé quelle heure il était... »

Cela dit... Pourquoi « un » individu ? Pourquoi accorder un genre au mot « individu » ? Cet « individu » était peut-être non binaire ! Pourquoi toujours tenir pour acquis que les « individus » que nous croisons sont de genre masculin ?

C’est masculinocentriste !

Il faudrait donc écrire :

« Hier, je marchais dans la rue et un.e individu avec un utérus m’a demandé quelle heure il était... »

Mais... Pourquoi on dit « une » rue alors qu’on dit « un » boulevard ?

Parce que la rue est plus petite que le boulevard, c’est ça ? Donc, elle est féminine ? Alors que le gros boulevard qui s’étend, qui s’étale, qui prend ses aises et qui en mène large est masculin ?

Tout ça démontre à quel point la langue française est sexiste !

En fait, on devrait plutôt écrire :

« Hier, je marchais dans une voie de circulation routière et un.e individu avec un utérus m’a demandé quelle heure il était... »

Et pourquoi pas « quelle heure ELLE était » ?

UNE LANGUE RÉTROGRADE !

Mais là, encore...

Pourquoi « un » utérus ? Alors qu’on dit « une » couille, « une » bourse et « une » bite ?

Cette idée d’associer un genre à des objets ou des organes est ridicule et dépassée. On devrait adopter un langage neutre, comme l’anglais (langue préférée des wokes, car non sexiste, contrairement à la langue utilisée par les Québécois qui, comme tout le monde le sait, sont rétrogrades, bornés et intolérants).

« Hier, je marchais dans une voie de circulation routière et un.e individu avec un.e utérus m’a demandé quelle heure elle était... »

Mais j’y pense... Pourquoi cette volonté de cacher la race de l’individu rencontré ?

La personne est noire et on ne veut pas le spécifier ? Parce que ça risquerait de rebuter les lecteurs blancs qui, comme chacun sait, sont racistes ?

Alors on gomme sa race ? Son identité ? Sa culture ?

On coupe la personne de son histoire ?

Afin que les lecteurs blancs qui lisent cette phrase tiennent pour acquis que la personne est blanche... comme eux ?

On peut être fluide et non binaire, mais en matière de race, personne n’est neutre, voyons ! La neutralité est un concept raciste ! Colonialiste !

On devrait donc écrire : « Hier, je marchais dans une voie de circulation routière et un.e individu avec un.e utérus, noir.e et fie(è)r(e) de l’être, m’a demandé quelle heure elle était... »

LA PAGE BLANCHE

Cela dit...

Il y a deux références au temps, dans cette phrase : « hier » et « heure ».

Or, le temps et l’exactitude sont deux concepts eurocentristes.

Les communautés africaines n’ont pas la même conception du temps que les Blancs.

Et pourquoi ces mots étaient écrits sur des pages blanches ? Pourquoi pas des pages noires ?

Qu’on lit de droite à gauche, comme les Japonais ?

Maudit que notre culture est discriminatoire !