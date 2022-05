Photos courtoisie

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a dévoilé récemment les 14 jeunes étudiants-athlètes du Programme de bourses de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif (FLDT) qui se partageront 21 000$. Ces jeunes récipiendaires, âgés de 12 à 15 ans, recevront chacun une bourse de 1500$ pour s’être démarqués grâce à leurs accomplissements sur les plans sportifs, scolaires et artistiques. Laurent Duvernay-Tardif, boursier de la FAEQ, et sa conjointe Florence-Agathe Dubé-Moreau, qui a cheminé dans les programmes sport-études au primaire et au secondaire avant de poursuivre à l’École supérieure de ballet du Québec au niveau collégial, sont coprésidents de la Fondation LDT. J’ai retenu quatre (4) athlètes de la grande région de Québec qui ont reçu ces bourses. Sasha Beaulieu, 12 ans, de Lac-Beauport en canoë-kayak de vitesse et taekwondo; Hubert Decoste, 13 ans, de Lévis (Saint-Romuald) en gymnastique artistique; Charline Bourque, 14 ans, de Saint-Alfred (Chaudière-Appalaches) en judo (63 kg) et Livia McKibbin, 13 ans, de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, en plongeon.

Guides du pêcheur et du chasseur 2022

Photo courtoisie

La Fédération des pourvoiries du Québec et ses partenaires viennent de présenter les toutes nouvelles moutures du Guide du pêcheur et du Guide du chasseur (photo). Outils très prisés de la communauté de pêcheurs et de chasseurs du Québec, ces guides présentent l’ensemble de la réglementation entourant la pratique de ces deux activités. Les quelque 45 000 exemplaires sont distribués dans plus de 4500 points de vente, incluant les boutiques spécialisées, les magasins de plein air tels que Canadian Tire, Latulippe, Sail, Ecotone et Pronature, ainsi que chez les marchands autorisés de vente de permis de chasse et de pêche. Les guides sont également disponibles en ligne sur le site web de la Fédération des pourvoiries du Québec.

Prix Impact social

Photo courtoisie

Bravo à Jacques Proulx (photo), bénévole à la Maison Michel-Sarrazin depuis 20 ans, qui a reçu le prix Impact social des Prix de la députée de Jean-Talon pour son engagement exceptionnel qui fait une différence dans la communauté. Mis sur pied par la députée de Jean-Talon, l’honorable Joëlle Boutin, à l’occasion de la Semaine de l’action bénévole, les Prix de la députée récompensent des gens de la circonscription de Jean-Talon qui, à travers leur engagement bénévole, font une différence marquée dans leur collectivité. Les autres récipiendaires des Prix de la députée de Jean-Talon sont: Robert Lagacé, bénévole depuis 30 ans à la Corporation des loisirs de Saint-Louis-de-France (prix Rayonnement jeunesse), et Claude Cloutier, bénévole depuis 33 années sans interruption à la Popote roulante de Sainte-Foy (prix Coup de cœur). Une médaille de l’Assemblée nationale leur sera remise par la députée, le 13 mai.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 7 mai 2017. À seulement 39 ans, Emmanuel Macron (photo) devenait le plus jeune président élu de la République française. Les Français auront préféré le candidat du centre à la candidate de l'extrême droite, Marine Le Pen, du Front national.

Anniversaires

Photo courtoisie

Clément Gignac (photo), nommé au Sénat le 29 juillet 2021, 67 ans... Jacques Gauthier, fondateur du Groupe Resto Plaisirs à Québec... Dave Karpa, défenseur de la LNH (1991-2003) avec les Nordiques de 1991 à 1994, 51 ans... Dave Chambers, instructeur-chef de hockey (1990-91: Nordiques), 82 ans... Claude Raymond, lanceur avec les Expos de 1969 à 1971, commentateur, 85 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 7 mai 2021: Tawny Kitaen (photo), 59 ans, actrice, mannequin et personnalité médiatique américaine... 2018: Mauranne, 57 ans, chanteuse belge, icône de la chanson francophone... 2018: Père Jean-Claude Lafleur, 80 ans, capucin qui, pendant 40 ans, de 1964 à 2004, a enseigné le latin, la catéchèse et l'histoire à plusieurs milliers d'élèves du Séminaire Saint-François... 2016: Jean-François Doré, 67 ans, animateur radio de Radio-Canada durant plus de 35 ans... 2015: Albin Parent, 69 ans, père du chanteur québécois Kevin Parent... 2014: Elaine Sturtevant, 84 ans, artiste américaine... 2013: Teri Moïse, 43 ans, auteure-compositrice-interprète américaine... 2012: Nathalie Nerval, 86 ans, actrice membre de la Comédie-Française... 2011: Severiano Ballesteros, 54 ans, champion de golf espagnol... 2009: Mickey Carroll, 90 ans, acteur américain... 2000: Douglas Fairbanks Jr, 90 ans, acteur... 1987: Rolland Bédard, 73 ans, comédien québécois... 1979: Paul Guèvremont, 77 ans, comédien... 1957: Eliot Ness, 54 ans, policier américain.