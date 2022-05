Fou de joie de ressortir sa Manic GT 1971

Un mordu de voitures sports de Lanaudière profite du retour du beau temps pour sortir un très rare exemplaire fonctionnel de la mythique Manic GT, seule voiture produite en série au Québec.

«L’idée est de la faire revivre, je l’ai sortie le 1e mai, je la conduis souvent, je fais un 1000 kilomètres par été», enchaîne avec passion Michel Fafard, résident de la municipalité de Saint-Norbert, dans Lanaudière.

Il possède la Manic numéro 100, c’est-à-dire la centième des 160 exemplaires produits de 1969 à 1971, d’abord à la pièce à Terrebonne, puis en série dans une usine de Granby.

La Manic a été une idée de l’entrepreneur d’origine française Jacques About, ex-employé de Renault au Canada, aujourd’hui décédé. M. About avait le rêve de créer sa propre voiture sport, avec l’aide de Renault qui lui fournissait certaines composantes.

Simon Dessureault / AGENCE QMI

Son aventure a toutefois été de courte durée en raison notamment de problèmes d'approvisionnement en pièces auprès de Renault dont la production fut affectée par des grèves.

Des problèmes de trésorerie auront donc raison de l'entreprise de M. About qui ferme son usine en mai 1971 et déclare faillite le 8 juin suivant.

En ce moment, il ne resterait sur la planète que 14 Manic GT fonctionnelles, selon David Beauchemin, un autre passionné de Manic qui a parlé à tous les propriétaires de Manic du monde pour connaître l’état des véhicules.

«J’ai compilé toutes les données en fonction des informations que j’ai eues, j’ai fait aussi plein de recherches d’archives à la bibliothèque nationale», nous a-t-il expliqué.

Michel Fafard a acheté la sienne il y a 15 ans d’un amateur de mécanique Renault. Il l’a payée 17 000 $. Il a pu la garder fonctionnelle grâce à son fils Maxime qui est mécanicien agricole.

«Il trouvait des problèmes que les mécaniciens chevronnés ne trouvaient pas. C’est de la technologie de 1971, c’est quasiment agricole», a lancé M. Fafard en rigolant lorsque nous l’avons rencontré le jour où il sortait son véhicule pour la première fois cette saison.

La mise à niveau du numéro 100 a entre autres nécessité des améliorations du côté du système électrique. L’alternateur d’origine a été changé pour un plus gros.

«Vu qu’on a grossi l’alternateur, il a fallu grossir le filage en conséquence, a expliqué Maxime Fafard, le fils de M. Fafard. On a relevé le filage, on l’a isolé et on a réglé un paquet de problèmes.»

Le fils a d’ailleurs autant de plaisir que le paternel à conduire la voiture vintage.

«C’est un go-kart, c’est carrément un go-kart, a répété Maxime Fafard. Je dis un go-kart parce qu’on est à terre, c’est léger, l’accélération est quand même assez prononcée, il y a quatre vitesses, c’est presque qu’une mini Porsche.»

Aussi dans la comparaison, son père, lui, nous a confié qu’il préfère sa Manic aux deux Trans Am qu’il a eues dans le passé.

«Ça ne tenait pas la route comme la Manic, [qui est] beaucoup plus stable dans les courbes», a dit le propriétaire du véhicule.