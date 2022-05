Jill Biden apporte son soutien aux réfugiés ukrainiens

La première dame des États-Unis, Jill Biden, en visite en Europe pour exprimer son soutien à l'Ukraine et aux pays qui l'aident, a rencontré samedi à Bucarest des familles de réfugiés ayant fui l'invasion russe.

Accompagnée par Carmen Iohannis, l'épouse du président roumain, Mme Biden s'est notamment rendue à l'école Uruguay, qui accueille une cinquantaine d'élèves ukrainiens.

Elle s'est entretenue avec plusieurs enfants dessinant des drapeaux ukrainiens et roumains, selon des images retransmises par la télévision publique TVR.

Elle a ensuite écouté les récits d'enseignantes et de mères évoquant leur calvaire sous les bombes en Ukraine, puis leurs efforts pour organiser des cours destinés aux enfants réfugiés à Bucarest.

«Ma première pensée a été de faire sortir mon enfant de la ville bombardée», a raconté Anastasiia Konovalova, une enseignante d'anglais originaire d'Odessa.

Mais une fois à Bucarest, cette femme de 30 ans avait constaté que des centaines d'enfants, «sur la route de l'exil vers nulle part», étaient privés d'école.

C'est alors qu'elle décida d'appeler à l'aide le ministère roumain de l'Enseignement.

Le lendemain, le lycée Mihai Viteazul de Bucarest ouvrait ses portes aux élèves ukrainiens, qui sont aujourd'hui plus de 260 à y suivre des cours, tandis que 900 autres sont sur une liste d'attente, a-t-elle encore dit.

«Vous êtes extrêmement fortes», a lancé Mme Biden à l'adresse de ses interlocutrices. «Nous vous soutenons, j'espère que vous le savez», a-t-elle ajouté.

La Roumanie, frontalière de l'Ukraine, a jusqu'à aujourd'hui accueilli plus de 860 000 réfugiés, dont environ 80 000 s'y trouvent toujours.

Selon l'organisation World Vision, la moitié d'entre eux, soit 40 000, sont des enfants, dont seuls 5% sont actuellement inscrits dans le système éducatif roumain.

Dans la matinée, Mme Biden avait brièvement discuté avec le président Klaus Iohannis, avant de participer à une réunion avec des membres d'agences onusiennes et d'ONG, consacrée à l'aide humanitaire destinée aux réfugiés.

Vendredi, au premier jour de sa visite, la première dame avait rencontré des militaires américains déployés sur la base aérienne de Mihail Kogalniceanu, à l'est de la Roumanie.

Mme Biden quittera dans la soirée Bucarest pour la Slovaquie où, dimanche, jour de la fête des Mères aux États-Unis, elle se rendra dans la ville de Kosice et le village de Vysne Nemecke, là aussi à la rencontre de réfugiés, de travailleurs humanitaires et de Slovaques apportant leur aide.

Depuis le début de l'invasion russe le 24 février, le gouvernement de Joe Biden a apporté une aide militaire de quelque 3,8 milliards de dollars à Kyïv.