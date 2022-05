La carrière de Jean-François Mercier en 5 photos souvenirs

Bon p’tit gars

Photo courtoisie

Jean-François, enfant. Si on se fie à son touchant numéro « Pas d’enfants » qui raconte ses déboires à l’époque du primaire (à revoir sans faute sur le web) il fut un jeune intellectuel, bien élevé, mais qui se laissait manger la laine sur le dos, avant de développer un petit côté... bagarreur.

Grand détour

Photo courtoisie

Lors de sa graduation du secondaire, au Collège de l’Assomption. Pour faire plaisir à sa mère (son père est décédé quand il était petit) Jean-François a étudié jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat en actuariat à l’université. Ce n’est que des années plus tard, dans les années 90, qu’il s’inscrivit finalement en création humoristique à l’École nationale de l’humour.

Ni gros ni cave

Photo d'archives

En 2006, à quelques mois de la première médiatique de son spectacle Le show du gros cave, avec son ami et collaborateur François Avard avec qui il a co-écrit ce spectacle et l’irrévérencieuse série Les Bougon. Jean-François recevra un billet platine pour plus de 100 000 billets vendus de ce show, mais il héritera définitivement de son titre peu flatteur.

Le King

Photo d'archives

Le « King de V » en 2011, ne reculant devant rien lors d’un tournage de l’émission quotidienne de fin de soirée Un gars le soir qu’il anima durant trois ans à V dans son garage double, entouré d’une foule de collaborateurs. L’humoriste anima plusieurs autres émissions par la suite y compris en ce moment Rire sans tabous sur Z Télé.

L’élu

Photo d'archives

Lors du gala Les Olivier en 2011, il y a déjà plus de 10 ans, Jean-François Mercier remportait le prix le plus prestigieux de ce rendez-vous de l’humour, soit l’Olivier de l’année. Cette même année, il se présentait aux élections fédérales à titre de candidat indépendant, tout en étant... pour la souveraineté du Québec !