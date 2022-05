La pénurie de main-d’œuvre encore plus aiguë qu’on le croit

Le taux de chômage a atteint un creux historique au Québec en avril, à 3,9 %. Cette donnée frappante ne révèle toutefois pas toute l’ampleur des difficultés de recrutement que doivent affronter les PME, a constaté Le Journal.

C’est au Québec où le taux de chômage est le plus bas au pays, en recul de 0,2 % en avril, malgré une perte de 27 000 emplois, notamment dans le secteur de la construction.

« On se retrouve avec une baisse de l’emploi, mais on a un recul encore plus prononcé de la population active, c’est pourquoi on voit une baisse du taux de chômage », a expliqué Joëlle Noreau, économiste principale chez Desjardins.

Difficulté à attirer des jeunes

La situation est d’ailleurs bien visible sur le terrain. Chez Transport F. Roussel, une PME du Bas-Saint-Laurent, on peine à attirer des travailleurs.

« On cherche des employés et on ne les trouve pas », raconte Sylvette Lemieux, copropriétaire avec son mari François Roussel de l’entreprise fondée en 1999.

De 31 travailleurs, la PME roule avec seulement une vingtaine d’employés maintenant. L’entreprise a dû vendre six camions et doit refuser des contrats.

« On a beaucoup de difficultés à attirer les jeunes conducteurs. Et c’est très compliqué, car les compagnies d’assurance refusent d’assurer ceux qui ont moins de trois ans d’expérience », dit-elle.

Une production désorganisée

À Saguenay, le patron de IOS Services géoscientifiques, une PME du secteur minier, peine aussi dans le contexte actuel.

« En 30 ans, je n’ai jamais eu une période aussi compliquée à gérer qu’en ce moment », assure Réjean Girard.

La chaîne de production qui a déraillé durant la pandémie a fait mal à l’entreprise.

« Je vous donne un exemple, on a eu une machine d’un demi-million $ qui est restée stationnée dans la cour, car on était incapable d’avoir un “gasket” de tête à 13 $ ; ç’a pris un an pour l’avoir », raconte-t-il.

Lors des derniers mois, ce dernier a dû refuser trois fois plus de contrats et a été obligé d’augmenter son échelle salariale de plus de 40 %. « La pénurie est terrible, et même lorsqu’on trouve, on a de la difficulté à les garder », se désole-t-il.

Chez Desjardins, on constate que la recherche de nouveaux travailleurs va demeurer très ardue.

« On a un marché du travail qui est de plus en plus serré. Il deviendra de plus en plus difficile d’assurer l’adéquation entre les compétences recherchées par les employeurs et celles offertes par les employés potentiels », confirme Mme Noreau.

Une situation critique que vivent plusieurs membres de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) tous les jours.

« On vient de passer l’Everest avec la crise reliée à la pandémie, et là, il faut monter le Kilimandjaro avec la pénurie de main-d’œuvre. Tout cela fait en sorte d’affaiblir nos PME, d’affaiblir nos régions », illustre François Vincent, v.-p. à la FCEI.

Selon lui, pour aider le secteur, le gouvernement devrait alléger le fardeau fiscal et la taxation des PME, les aider à s’automatiser et favoriser l’immigration afin de trouver de la main-d’œuvre.

– Avec Francis Halin