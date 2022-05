Les jeux vidéo inoubliables des années 2000

Débutée par le bogue inexistant de l’an 2000 puis marquée par les attentats du 11 septembre, la décennie est, pour l’industrie des jeux vidéo, synonyme de nouveautés technologiques. Sans compter les nouvelles consoles au succès inattendu...

«The Sims» - 2000

Après le succès de «SimCity», sorti en 1989, les titres de simulation ont le vent dans les voiles. Will Wright, créateur de «SimAnt» (1991) décide d’élargir le concept. Mais il a du mal à convaincre l’éditeur Maxis qui ne comprend pas en quoi les joueurs pourraient être intéressés à sortir les poubelles ou à aller travailler.

«J’ai intuitivement compris que les gens sont fascinés par les gens», expliquera-t-il des années plus tard. Quant au langage, le Simlish, l’idée faisait partie intégrante de son idée de base. «Je savais que The Sims serait, soit un énorme succès, soit un échec retentissant, il ne pouvait y avoir d’entre deux», dira-t-il de sa franchise, aujourd’hui l’un des jeux les plus vendus au monde.

«Halo: Combat Evolved» - 2001

Le 15 novembre, Microsoft lance sa toute nouvelle – et première – console, la Xbox. Comme jeu de lancement, on y trouve «Halo: Combat Evolved», jeu de tir à la première personne. Le titre, dans lequel le «gamer» se bat contre des extraterrestres au XXVIe siècle, est un succès immédiat et sera le point de départ d’une franchise qui inclut depuis peu une série télévisée.

C’est également l’année où «Devil May Cry» et «Max Payne», deux autres succès, voient le jour.

«Grand Theft Auto: Vice City» - 2002

À la suite des attentats du 11 septembre, l’armée américaine lance son titre, «America's Army», jeu de combat en ligne gratuit axé sur la coopération qui, aujourd’hui, n’est plus hébergé sur les serveurs de l’armée. Si le titre d’infiltration «Tom Clancy's Splinter Cell» des studios Ubisoft fait également une entrée remarquée sur le marché, les studios Rockstar poursuivent leur franchise «GTA» avec «Grand Theft Auto: Vice City» dans lequel on trouve, pour la première fois, un protagoniste doublé par Ray Liotta. Violent et irrévérencieux, ce nouvel opus de «GTA» se hisse en tête des ventes pour l’année avec plus de 17,5 millions de copies écoulées.

«Enter the Matrix» - 2003

Conçu par les Wachowskis comme partie intégrante de leur univers tiré du film, le jeu inclut une heure de scènes filmées en même temps que les deuxième et troisième longs métrages, les acteurs y reprenant leurs rôles. Le joueur y incarne Niobe (Jada Pinkett-Smith) ou Ghost (Anthony Wong) et doit réussir chaque mission avant de passer à la suivante. Le jeu n’est pas à la hauteur du premier film et les critiques sont mitigées, mais cela n’empêche pas «Enter the Matrix» de se hisser dans le palmarès des ventes avec, au total, cinq millions de copies vendues.

Par ailleurs, avec la sortie de la PS2, Sony lance son «Eye Toy», une caméra vidéo qui détecte les mouvements des joueurs. Le titre «EyeToy: Play» sort en même temps que ce nouvel accessoire et est le premier à en faire usage.

«World of Warcraft» («WoW») - 2004

«World of Warcraft» est, dès son lancement en novembre, un succès immédiat et devient le jeu de rôle en ligne massivement multijoueur (MMORPG) le plus populaire de tous les temps avec des recettes cumulatives de plus de 9 milliards $US en 2017. Les «gamers» évoluent dans un monde ouvert, accumulent des points d’expérience et choisissent – ou non – de jouer en coopération. Véritable monde virtuel, «WoW» compte désormais huit expansions, une neuvième, «Dragonflight» venant tout juste d’être annoncée.

«Super Columbine Massacre RPG!» - 2005

Mis en ligne pour téléchargement gratuit le jour du sixième anniversaire du massacre de Columbine, le titre – qui permet aux joueurs de se mettre dans la peau des deux tueurs – se veut un commentaire social et politique, non seulement sur l’événement tragique, mais aussi sur la société américaine.

«Brain Age: Train Your Brain in Minutes a Day!» - 2006

Le jeu le plus populaire? «Brain Age», titre d’entraînement cérébral pour la DS, la console portable et tactile – une révolution – de Nintendo, mise sur le marché en 2004 en Amérique du Nord. La console rétro éclairée remet au goût du jour des jeux sympathiques et familiaux, tels que «Nintendogs» (2005) ou «Animal Crossing: Wild World» (2005). La même année, «Wii Sports», autre révolution, est vendue avec la toute nouvelle Wii, une console qui reconnaît les mouvements des joueurs. L’engouement est immédiat, Nintendo séduit les familles et même les adultes. La pratique d’un jeu vidéo devient chose normale et cesse d’être réservée aux seuls «geeks».

«BioShock» - 2007

Mêlant des éléments visuels biopunk et s’inspirant de titres de survie d’horreur, le superbe «BioShock» est un mélange de jeu de rôle et de jeu d’infiltration – ainsi que de morale puisqu’il faut choisir qui on tue et qui on sauve – et se déroule en 1960, dans une ville sous-marine secrète.

«Wii Fit» - 2008

La Wii de Nintendo continue d’innover, cette fois-ci en proposant un jeu d’exercices physiques destiné à toute la famille. Yoga, aérobie, exercices d’équilibre et de force sont au menu de ce titre qui sera adopté par quantité de «gyms» de par le monde et utilisé dans des résidences pour personnes âgées ainsi que comme outil thérapeutique pour les enfants.

«Farmville» et «Angry Birds» - 2009

Avec l’avènement de Facebook, les jeux se transforment. On voit ainsi apparaître quantité de titres qui se jouent avec des amis, dont le célèbre «Farmville» de la compagnie Zynga, jeu de simulation dans lequel on doit gérer une ferme. Les téléphones cellulaires ne tardent pas à se transformer en mini consoles et à proposer des jeux gratuits, amusants, colorés et rapides. C’est notamment le cas du célèbre «Angry Birds», sorti tout d’abord pour iOS avant d’être adapté pour les appareils Android et au succès inarrêtable puisqu’en date de juillet 2015, le titre avait été téléchargé plus de trois milliards de fois.

