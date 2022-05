Miami se souvient de Gilles

Demain marquera le 40e anniversaire du décès tragique de Gilles Villeneuve, et cette date du 8 mai coïncidera avec la présentation du premier Grand Prix de Miami.

Si bon nombre d’hommages lui seront rendus pour l’occasion, notamment par l’écurie Ferrari avec laquelle il s’est illustré en Formule 1, un groupe de Québécois a eu l’idée de commémorer ses exploits par une œuvre originale.

L’idée est d’abord venue de Tom Lapointe, cet ancien journaliste devenu producteur en Floride, qui a eu le privilège de côtoyer Villeneuve à quelques reprises et surtout d’assister à sa victoire au Grand Prix de Monaco en 1981.

C’est ainsi qu’il a confié à l’artiste peintre Éric Sévigny, dont la renommée est reconnue pour ses œuvres à l’effigie de sportifs célèbres, de dessiner un tableau montrant le pilote québécois à bord de sa Ferrari portant le numéro 27.

La pièce baptisée Miami se souvient fait aussi un clin d’œil à cette région branchée du sud de la Floride qui accueille pour la première fois le cirque de la F1.

Vendue à l’encan

Sévigny dit avoir consacré environ quatre semaines pour réaliser son tableau, qui a été dévoilé hier au club de golf Eagle Trace, à Coral Springs.

Pour mener à terme son projet, Lapointe a fait appel aux services de Denise Dumont, rédactrice en chef du journal Le Soleil de la Floride, et d’Alan Labrosse, dont la réputation n’est plus à faire en course automobile et qui s’était lié d’amitié avec Villeneuve.

La toile a été mise à l’encan hier soir pour un prix initial de 5000 $. Elle sera attribuée au plus offrant le dimanche 19 juin, à la fin de la présentation du Grand Prix du Canada.

Vingt copies numérotées seront également offertes au public pour la somme de 1500 $. Vingt pour cent des profits seront versés à la Fondation des Gouverneurs de l’espoir, dont l’une des missions est de contribuer au confort des enfants souffrant d’un cancer.

Bombardier s’implique

La présence au dévoilement du directeur général du centre de service de Bombardier à Fort Lauderdale, Marc Beaudette, n’est pas passée inaperçue.

L’avionneur spécialisé dans la fabrication d’avions d’affaires est déjà engagé en F1, mais, comme bon nombre d’entrepreneurs, il est attiré, semble-t-il, à s’associer concrètement avec le Grand Prix de Miami dans l’avenir.

