Nostalgie télé: Brigitte Lafleur, entre rêve et réalité

Membre de la génération Passe-Partout, Brigitte Lafleur a été séduite par la première mouture de l’émission. Enfant, elle a aussi été happée par les histoires de Candy. Pour elle, le plaisir de regarder un écran pouvait se conjuguer seule, mais aussi être synonyme de véritable fête.

Brigitte, quelle émission jeunesse t’a marquée ?

Je suis de l’époque Passe-Partout alors c’est vraiment le numéro un. Il n’y a rien qui accote ça dans la qualité de ce que j’ai pu écouter quand j’étais jeune [...] Je trouvais ça « hot » que les humains fassent souvent des affaires plus ludiques que les marionnettes. Je trouvais que les marionnettes vivaient des situations vraiment terre-à-terre à la maison, alors que les humains évoluaient dans des décors tout blancs, avec des boîtes et nous faisaient des devinettes. C’est vraiment formidable comme idée, ça ouvre l’esprit des jeunes.

Une autre, peut-être ?

Et je suis aussi de l’époque de Candy, de ces dessins animés japonais où c’est tellement intense, dans lesquels les histoires sont tellement dramatiques. Les enfants – et je regarde ma fille [Agathe, 7 ans bientôt 8, NDLR] – sont captivés par les choses très dramatiques. Nos parents ne nous parlent pas de ces drames quand on est tout petit ; c’est un peu comme ça que tu te rends compte dans quel monde nous vivons ! (rires)

Tes souvenirs télé liés à l’enfance sont-ils des moments passés seule, en famille ou avec des amis ?

Mes grandes sœurs ont huit et cinq ans de plus que moi alors j’étais toujours toute seule à regarder les dessins animés parce que mes sœurs étaient rendues ailleurs. C’était parfait parce que j’aimais beaucoup être dans mon propre monde, inventer des affaires. Mais mon père était un organisateur de tous les instants à Val-d’Or ; tous les samedis, il organisait de grosses projections de films, une fois par semaine, pour tous les enfants à l’aréna. C’était « big » ! Des fois, il organisait des soirées comme ça à la maison et il invitait la famille et les enfants. Le côté film à la Walt Disney est associé à de gros partys...

Y a-t-il un personnage que tu aimerais jouer pour les enfants ?

J’aimerais jouer un personnage plus gros que nature ou une vraie composition, les affaires que tu ne peux jamais jouer en tant que comédien parce que c’est trop gros. Pourquoi pas dans un univers fantastique ? Ou être une créature magique ? Quelque chose où je peux changer ma voix, parler en chantant... Des choses drôles ou très intenses, mais aller « dans le tapis ».

Quel univers voudrais-tu faire découvrir aux enfants ?

Dans une galaxie près de chez vous est l’une des meilleures affaires, une émission dont tu ne te tannes jamais de regarder pour le niveau de jeu, le fun que tu sens que les comédiens ont en jouant... Ça développe l’humour chez les enfants ; tout est dédramatisé. Ça peut donner de la confiance aux jeunes. C’est rigolo et, en même temps, intelligent. Je trouve ça extraordinaire que les enfants puissent regarder ça.

▶Brigitte Lafleur est en vedette dans la sixième saison de la comédie dramatique La galère rediffusée par Unis TV. On peut également la voir le temps de scènes du terrifiant suspense Piégés offert sur Club illico.