Un policier en devoir utilise l’étampe d’une juge de paix lorsque cette dernière a le dos tourné. Il découpe ensuite la signature de cette juge et utilise de la colle pour se fabriquer un faux document judiciaire.

Non, ces scènes ne sont pas tirées d’un film ou de la série télé District 31. Ça s’est passé pour vrai en 2019.

Et si je vous disais que l’enquêteur de la police de Montréal qui a commis ces gestes n’a pas été réprimandé ? Qu’un autre juge qui s’est penché sur l’affaire a passé l’éponge, puisque ce bricolage inusité s’inscrivait dans une tentative pour mettre le grappin sur un dangereux tueur à gages ?

Au Québec, c’est du jamais-vu.

En 2017, la commission Chamberland a exposé des manœuvres policières douteuses qui ont mené à l’espionnage de journalistes, et ont été largement décriées dans l’opinion publique.

Depuis, les médias se sont beaucoup intéressés aux moyens d’enquête inusités ou controversés utilisés par la police.

Succès et échecs

Parfois, conclure un pacte avec le diable, ça fonctionne.

Pour faire condamner le mafieux Dominico Scarfo et la nettoyeuse de la mafia Marie-Josée Viau, la Sûreté du Québec a conclu une entente avec un homme qui avait commis trois meurtres avant de devenir agent civil d’infiltration. Opération réussie, même si cela signifiait que l’informateur de police ne serait pas puni pour ses propres crimes.

Mais parfois, lorsque la police joue d’audace, ça finit mal.

Les mafieux Stefano Sollecito et Leonardo Rizzuto ont été acquittés de gangstérisme, en 2018, parce que la police avait enregistré leurs conversations à leur insu dans le bureau de leur avocat.

« Petits » délits permis

La justice permet aux policiers et à leurs informateurs de commettre certains gestes illicites pour attraper de gros poissons. Des transactions de drogue, un méfait, des voies de fait pas trop graves...

Les bandits connaissent tous les vieilles techniques de la police, et leurs avocats sont plus rusés que jamais. On comprend donc les enquêteurs d’être audacieux et de vouloir innover.

Mais peuvent-ils aller aussi loin que subtiliser l’étampe d’une juge et copier sa signature ? Il y a certainement matière à débat.