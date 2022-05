Pas de sanction pour le milliardaire qui a roulé à 417 km/h sur une autoroute

Détenir la 33e plus grande fortune au monde permet à Radim Passer de se payer des voitures luxueuses, mais aussi de se filmer en train de les conduire à très haute vitesse sans être sanctionné!

En janvier dernier, le milliardaire tchèque avait publié une vidéo de lui en train de rouler à 417 km/h, à bord d'une Bugatti Chiron, sur une autoroute allemande où il n’y a aucune limite de vitesse.

Son exploit a été vu par plus de 11 millions d’internautes, mais a également été étudié par le ministère des transports allemand et la police locale. Ceux-ci estimaient que le riche homme d’affaires devait être sanctionné cas sa conduite était dangereuse.

«Toute personne participant à la circulation doit se comporter de manière à ce qu’aucune autre personne ne soit blessée, mise en danger ou gênée ou incommodée plus qu’il n’est inévitable dans les circonstances», stipule la loi.

Or, Radim Passer a défendu sa cause en affirmant qu’il avait effectué son coup d’éclat à 5h le matin, alors que l’autoroute était quasi-déserte, et qu’il avait en plus installé des éclaireurs sur la route pour le prévenir de tout obstacle ou danger. Il a également argumenté que la lumière du jour permettait de rouler sécuritairement.

Après plusieurs semaines à éplucher cette affaire, les autorités ont conclu que le milliardaire n’avait commis aucun délit et l’ont donc exempté de toute sanction.