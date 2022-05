Rachat de Shaw par Rogers: le commissaire de la concurrence opposé

Le projet de rachat de Shaw par Rogers pourrait prendre plus de temps que prévu, le commissaire de la concurrence du Canada ayant fait part de son intention de s’opposer à la transaction de plusieurs milliards de dollars entre les deux compagnies.

C’est ce qu’ont indiqué samedi les deux entreprises de télécommunication dans un communiqué conjoint, précisant qu’elles avaient été informées de cette décision après la fermeture des marchés.

«Rogers et Shaw maintiennent leur engagement à l’égard de la transaction, qui est dans le meilleur intérêt du Canada et des Canadiens en raison des avantages importants à long terme qu’elle apportera aux consommateurs, aux entreprises et à l’économie», ont-elles alors souligné.

Les deux compagnies ont affirmé qu’elles continueraient le dialogue avec le Bureau de la concurrence afin de «répondre aux préoccupations concernant l’impact possible de la transaction sur le marché concurrentiel du sans-fil au Canada». Pour se faire, elles ont proposé de vendre Freedom Mobile, l’entreprise sans fil de Shaw.

La date limite de la transaction a également été reportée au 31 juillet prochain, le temps d’obtenir toutes les approbations, dont celle du ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique.

Rappelons que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a déjà donné son feu vert le 23 mars dernier, sous le respect de certaines conditions, dont l’augmentation de la couverture des informations locales et le versement de 27,2 millions $ dans des initiatives pour la production locale.

Rogers avait annoncé son intention de racheter Shaw l’an dernier, une des plus importantes transactions dans le secteur des télécommunications au Canada, qui est évaluée à 26 milliards $ avec la dette.