Séries de la LNH: Marc-André Fleury parmi les grands

Que ce soit avec les Penguins de Pittsburgh, les Golden Knights de Vegas ou, actuellement, avec le Wild du Minnesota, le gardien québécois Marc-André Fleury cumule les victoires en séries éliminatoires. Statistiques à l’appui, il fait partie des meilleurs de sa profession dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey.

En s’imposant dans un gain de 5 à 1 contre les Blues de St. Louis vendredi soir, Fleury a remporté un 92e match éliminatoire, égalant ainsi Grant Fuhr au troisième rang à ce chapitre. Seuls Patrick Roy (151) et Martin Brodeur (113) viennent désormais devant lui.

«Les Blues ont appliqué une bonne pression pour commencer [le match], mais je crois que notre équipe s’est bien défendue, a commenté Fleury, cité sur le site web de la LNH, au terme de la rencontre. Nous sommes demeurés ensemble sans trop leur en donner.»

Avec sa classe habituelle, Fleury rendait une fois de plus hommage à ses coéquipiers. Son total de 29 arrêts, dont 14 en première période, rappelle toutefois qu’il a été l’un des principaux artisans de ce bon résultat obtenu à St. Louis. Le Wild a ainsi pris les devants 2-1 dans cette série.

«C’est bon d’avoir une victoire ici, nous retrouvons de la confiance, a pour sa part admis l’attaquant Mats Zuccarello, auteur d’un but. Ceci étant dit, ce match est terminé, mais on regarde devant pour la prochaine partie.»

Une intéressante transaction

Parmi les 92 victoires de Fleury en séries éliminatoires, 62 ont été engrangées dans l’uniforme des Penguins, avec lesquels il a remporté trois fois la Coupe Stanley, 28 chez les Golden Knights et deux avec le Wild. Rappelons par ailleurs que le Québécois a aussi porté les couleurs des Blackhawks de Chicago en saison régulière, plus tôt durant la dernière campagne, avant d’être échangé au Wild, le 21 mars dernier, en retour d’un choix de deuxième ronde au prochain repêchage.

Si jamais la formation du Minnesota devait atteindre la finale de l’Association de l’Ouest, et que Fleury gagne au moins quatre matchs durant les deux premiers tours, les Blackhawks obtiendraient plutôt un choix de première ronde. L’organisation du Wild n’a logiquement aucun problème à ce que ce scénario se concrétise, Fleury non plus.

Le plus de victoires par un gardien en séries éliminatoires

Marc-André Fleury est accompagné, dans le top 7 des gardiens les plus victorieux dans l’histoire des séries éliminatoires de la LNH, de six membres du Temple de la renommée du hockey :

1 – Patrick Roy 151

2 – Martin Brodeur 113

3 – Marc-André Fleury 92

– Grant Fuhr 92

5 – Ed Belfour 88

– Billy Smith 88

7 – Ken Dryden 80