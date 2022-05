Tennis : une Canadienne triomphe en double à Madrid

Native d’Ottawa, la joueuse de tennis Gabriela Dabrowski a ajouté un autre titre à son éloquent palmarès en remportant le titre du double féminin, à l'Omnium de Madrid, samedi.

Dabrowski, qui était jumelée à la Mexicaine Giuliana Olmos pour l’occasion, compte désormais 11 championnats en double féminin en carrière, sans oublier ses deux titres du Grand Chelem en double mixte, obtenues à Roland-Garros (2017) et aux Internationaux d’Australie (2018).

À Madrid, Dabrowski a enfin été couronnée, elle qui avait été finaliste en 2019 de même qu’en 2021. Le tournoi de 2020 avait par ailleurs été annulé en raison de la pandémie de COVID-19.

«J’adore cette ville et c’est en fait ma troisième finale consécutive ici, comme quoi il ne faut jamais désespérer, a réagi Dabrowski, dans un communiqué transmis par Tennis Canada. Ma partenaire [Giuliana] et moi avons eu un début de saison un peu lent, mais nous avons tenu bon, nous avons travaillé fort et [cette semaine], nous avons disputé un excellent tournoi.»

Après Montréal...

Pour Dabrowski, 30 ans, il s’agissait par ailleurs d’un troisième titre de double dans les tournois de catégorie 1000 de la WTA, ayant précédemment soulevé le trophée à Montréal l’an dernier et à Miami en 2017.

Lors de la finale de samedi en Espagne, Dabrowski et Olmos ont eu raison des troisièmes têtes de série, Demi Schuurs et Desirae Krawcyk, par le pointage de 7-6 (1), 5-7 et 10-7. La Canadienne et la Mexicaine représentaient la deuxième paire favorite du tournoi pour l’emporter.