Séries LNH: Torey Krug sur la touche?

En plus de tirer de l’arrière 2-1 dans la série face au Wild du Minnesota, les Blues de St-Louis risquent d’être privés de leur défenseur Torey Krug lors du quatrième match, dimanche, à St-Louis.

• À lire aussi: Séries de la LNH: Marc-André Fleury parmi les grands

Déjà, lors de la troisième rencontre disputée vendredi, Krug a dû quitter dès la première période après une mise en échec, en zone neutre, de l’attaquant Matt Boldy.

«C’est difficile pour la défensive, difficile pour l’équipe, avouait l’entraîneur-chef des Blues Craig Berube, après la défaite de 5 à 1 des siens, vendredi soir. Nous avons perdu notre quart-arrière en supériorité numérique et c’est ainsi.»

Berube avait alors précisé que Krug serait réévalué dans la journée de samedi sans pouvoir préciser la nature de la blessure.

Pendant la rencontre de vendredi, Justin Faulk et Colton Parayko ont dû combler en partie l’absence de Krug à la ligne bleue en jouant chacun pendant plus de 27 minutes. Le seul but des Blues, en troisième période, a néanmoins été marqué sur le jeu de puissance. L’attaquant Ryan O’Reilly a touché la cible après avoir été alimenté par Parayko.