Une cassure évidente

Les funérailles nationales de Guy Lafleur, mardi dernier, ont permis non seulement de rendre un hommage à l’image de l’homme qu’il a été, mais aussi de démontrer la solidarité qui unit encore aujourd’hui les anciens Canadiens. J’espère que les joueurs de l’édition actuelle ont pris des notes.

Yvan Cournoyer, Patrick Roy, Guy Carbonneau et Larry Robinson ont défilé un à un, livrant chacun un témoignage poignant sur leurs souvenirs du no 10. Il n’y avait rien de faux. On voyait la sincérité dans le regard de ces grands de l’histoire du CH.

Assis dans l’assistance, les Nick Suzuki, Cole Caufield, Alexander Romanov et compagnie ont vu un Larry Robinson, ému, prononcer un discours touchant, et, en plus, en français.

Je n’ai honnêtement pas pu m’empêcher de voir la grande cassure entre la génération d’aujourd’hui et celle de l’époque de Guy.

Ils étaient tous là, les anciens, droits et fiers de parler de leur ancien coéquipier. Même s’ils sont à la retraite depuis des années, on sentait qu’ils faisaient encore partie de la même équipe.

Pendant ce temps, je regardais les joueurs actuels. Tout de suite après la cérémonie, ils se sont tous dépêchés de quitter la cathédrale Marie-Reine-du-Monde dans leur limousine. Leurs valises étaient probablement déjà prêtes. Au revoir, Montréal, on se revoit au camp d’entraînement.

UNE HONTE

D’un côté, il y avait tous ces grands qui ont forgé la grande histoire du Tricolore et de l’autre, cette formation qui vient de terminer au 32e et dernier rang de toute la LNH, derrière une équipe d’expansion.

Encore une fois, j’espère qu’ils ont pris des notes. J’espère qu’au fond d’eux-mêmes, ils ont éprouvé un peu de gêne de porter le même chandail que ces grands qui, ensemble, comptent je ne sais trop combien de coupes.

Maintenant, tout le monde a quitté Montréal. On reverra des membres de l’organisation lors du repêchage de la LNH à Montréal les 7 et 8 juillet. Ce sera alors la fête ! Tout le monde aura le sourire, on va venir présenter le premier choix de l’équipe.

Pourtant, ce n’est pas normal. Le Canadien ne peut pas être une équipe comme les autres qui, de temps en temps, termine dans les bas-fonds du classement. Il représente trop pour le peuple pour avoir des standards si bas.

Le Canadien de Montréal, ce n’est pas simplement des bannières hissées au plafond du Centre Bell ou des photos des plus grands dans le vestiaire de l’équipe. Il faut que la tradition se poursuive.

CASSER LES CLIQUES

Pour ça, il faudra que Kent Hughes et Jeff Gorton prennent de grosses décisions. Qu’on arrête le traitement préférentiel à certains vétérans et qu’on ramène le concept d’équipe.

Pour le reste, que les joueurs se concentrent sur leur entraînement estival.

De toute façon, ne vous inquiétez pas, les gars, les anciens vont être là pour vous représenter dans les différents événements caritatifs. Préparez-

vous bien en gardant en tête une chose : vous avez été la pire équipe de toute la Ligue nationale de hockey cette saison. N’arrivez pas avec de beaux discours d’excuses, mais plutôt des gestes concrets afin qu’une saison comme celle qui vient de se conclure ne se reproduise plus jamais.

N’oubliez pas que chacun des joueurs que votre équipe repêche avec ses nombreux choix depuis quelques années a un seul but en tête : vous voler votre travail.

Surtout, j’espère que vous avez pris des notes, mardi. Vous avez vu, en l’espace de quelques heures, ce que représente le Canadien pour toute la province de Québec.

C’est maintenant à vous de porter le flambeau.

—Propos recueillis par Kevin Dubé

Les échos de Bergie

De grandes dames

Depuis deux semaines, les hommages à Guy Lafleur et Mike Bossy se multiplient. Personnellement, je ne peux m’empêcher depuis l’annonce des décès des deux hommes, de penser à leurs femmes, Lucie Bossy et Lise Lafleur. Ces grandes dames ont été aux côtés de leurs maris dans les hauts et dans les bas de leur carrière. Dans l’ombre, elles ont vu leurs maris être des idoles pour de nombreux Québécois. Heureusement, je sais que Mike et Guy ont été de bons hommes de famille. Malgré la gloire et le succès, ils revenaient dans leur famille avec une simplicité énorme. Ils ont été de bons maris et de bons pères.

Décision décevante

Cole Caufield et Nick Suzuki n’iront pas représenter leur pays respectif au Championnat mondial de hockey. Honnêtement, ça me déçoit énormément de la part des deux jeunes joueurs du Tricolore. Dans le cas de Suzuki, on nous dit qu’il serait blessé. C’est drôle, mais jusqu’à la toute fin, il jouait 22-23 minutes par match. Les deux attaquants ont une chance incroyable d’aller prendre de l’expérience sur la scène internationale. Après avoir terminé au 32e rang de la LNH, je ne crois pas que ça aurait fait de tort d’aller emmagasiner un peu de bagages d’expérience. Suzuki et Caufield devraient peut-être prendre exemple sur Alex Ovechkin qui, année après année, se dépêche à prendre le premier avion pour aller rejoindre son équipe nationale quand les Capitals de Washington sont éliminés.

Un concept à revoir

Les séries dans la LNH donnent droit à un excellent spectacle, jusqu’à présent. Je dois toutefois mentionner que je n’ai pas aimé que le premier match entre les Penguins et les

Rangers se termine en troisième période de prolongation. C’est inhumain. Selon moi, la LNH devrait instaurer une prolongation à trois contre trois en séries jusqu’à ce qu’il y ait un gagnant. Ça réduirait considérablement le temps des matchs et ce serait plus sécuritaire pour les joueurs. Après tout, tous les gens qui m’ont dit qu’ils avaient trouvé ça extraordinaire n’ont même pas été capables de regarder jusqu’à la fin ! La LNH ne gagne rien à présenter ce genre de match. Au final, le spectacle en souffre, les joueurs font des présences de 20 secondes et se replient sans bon sens puisque personne ne veut être coupable de l’erreur qui fait perdre ton équipe.