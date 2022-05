50 millions $ en plus pour l’Ukraine a affirmé Trudeau

En déplacement à Kyiv dimanche, Justin Trudeau a réaffirmé son soutien économique à l'Ukraine via des financements d’armes, mais également des sanctions supplémentaires envers la Russie.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé des mesures et des investissements supplémentaires pour poursuivre son soutien à l’Ukraine, dont une aide militaire supplémentaire de 50 millions $ , comprenant 18 caméras pour drones, 15 millions $ en images satellitaires à haute résolution, jusqu’à 1 million $ en armes légères et munitions connexes et des munitions supplémentaires pour les obusiers M777, détaille le communiqué du gouvernement partagé dimanche.

«Alors que la Russie poursuit sa guerre illicite et injustifiable contre l’Ukraine, le Canada continuera de soutenir l’Ukraine et son peuple», a déclaré M. Trudeau.

Depuis février 2022, le Canada a alloué 245 millions de dollars en aide humanitaire et plus de 131 millions de dollars en équipement militaire défensif.

Le premier ministre a également annoncé son intention de lever temporairement les tarifs douaniers sur les importations ukrainiennes pour une période d’un an, et fait savoir que le Canada imposera de nouvelles sanctions économiques spéciales visant la Russie. Elles consistent à sanctionner 21 individus russes supplémentaires, dont des oligarques et des proches du régime russe; ainsi que 19 individus dans le secteur de la défense russe et cinq entités pour avoir fourni un soutien indirect ou direct à l’armée russe.