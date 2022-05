À la découverte de Carvoeiro

Après une visite dans la région ouest de l’Algarve, je mets le cap sur Albufeira, connue pour ses plages aux eaux émeraude encaissées dans les falaises érodées. Les villages qui bordent la côte sont aussi très photogéniques. Durant la période estivale, les amoureux des plaisirs du soleil et de la mer abondent dans ce paradis du Portugal. Néanmoins, le découvrir hors saison comporte ses avantages, car on peut photographier certaines icônes sans la présence de milliers de touristes en maillot. D’autant plus, certaines aubaines sur l’hébergement peuvent s’offrir à vous.

Un soir, avec une recherche de dernière minute, j’ai déniché une chambre d’une valeur de 400 $ la nuit pour seulement le quart du prix à Carvoeiro.

Cet ancien village de pêcheurs est perché à flanc de falaise, non loin de la célèbre caverne de Beganil, une grotte remarquable en raison de la diversité de ses arches. Carvoeiro est plus calme qu’ailleurs en Algarve et abrite l’une des plus belles promenades en bord de mer. Avec plus de 500 mètres de passerelle et des grottes spectaculaires, une randonnée pédestre devient un réel plaisir pour les yeux. Le belvédère demeure un endroit idéal en fin de journée. Le relief accentué de Carvoeri se dévoile entre ciel et mer. Les nuances de couleurs terre, de blanc et de sable doré s’harmonisent parfaitement sous la lumière du crépuscule.