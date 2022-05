Comment trouver l’amour?

Je ne sais pas si j’ai été plus malchanceuse que d’autres, mais mon expérience me prouve qu’essayer de retrouver un compagnon de vie après la mi-cinquantaine, c’est le parcours du combattant. Sur les sites de rencontre, il n’est même pas question d’un premier rendez-vous, parce que je suis trop vieille pour les gars de mon âge. Si je ne triche pas sur mon âge, ils ne proposent même pas de prendre un verre. Et quand je triche, vous devriez leur voir la face quand ils me voient. Un gars qui triche, ça ne compte pas, mais une fille, c’est péché mortel.

Quant à ceux qui veulent bien accepter une petite rencontre avec moi, ils s’attendent à ce que je les accote au plan financier. Ce qui équivaut à partager les dépenses quand on sort. Tu n’as plus droit à la moindre gratuité quand tu as dépassé ta date de péremption. Laquelle se situe, selon mes calculs, aux alentours de 40 à 45 ans. Après ça, t’es mûre pour les vidanges, ou en tout cas pour quelque chose qui s’apparente à ça.

Mais qu’est-ce qu’elles ont tant les jeunes femmes pour attirer autant les vieux messieurs ? Pourquoi ne se contentent-ils pas de butiner dans les plates-bandes de leur âge au lieu de toujours vouloir se faire accroire qu’ils ne vieillissent pas, alors que les Mesdames, elles, vieillissent tellement plus vite qu’eux ?

Je suis enragée depuis le week-end dernier et je vous raconte pourquoi. Une de mes amies m’avait entraînée dans un karaoké pour avoir du fun. Elle les fréquentait avant la pandémie, et leur fermeture l’avait beaucoup marquée. Elle me disait à quel point ce genre de place était propice à des rencontres et combien l’atmosphère qui y régnait la mettait en forme. Une place où, en principe, des gens de tous âges se côtoyaient sans discrimination.

J’ai eu la preuve que son évaluation était surfaite, que là comme ailleurs, il n’y avait que des mal élevés qui se pensent mieux que tout le monde. J’y ai effectivement rencontré un gars de mon âge qui a osé me recontacter deux jours après et avec qui je suis sortie deux fois depuis. Avec pour résultat que je me suis fait donner mon 4 % hier soir, parce que mon portefeuille ne rejoint pas le sien, et qu’il n’a pas envie de réduire son train de vie pour entretenir une mémé ! Quoi répliquer après ça ?

UNE FILLE

On ne réplique pas, selon moi, on suit son chemin sans se retourner, car des gens comme ça n’en valent pas la peine. Vous êtes malheureusement tombée sur un mauvais numéro. C’est tout. Il arrive parfois dans la vie qu’on doive cesser de chercher quelque chose en particulier, parce que ce quelque chose n’existe pas, ou parce qu’on n’est pas dans un environnement pour le trouver.

Personnellement, c’est en me concentrant sur l’amélioration de mon quotidien que je suis parvenue à mettre fin à sept années de solitude. Calmée dans mes attentes et enfin disposée à vivre seule pour le reste de ma vie, je me suis mise en état d’être prête à voir le bonheur à ma portée quand il s’est présenté.