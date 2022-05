Isabelle Deschamps Plante et Mila, chatte sibérienne

Cette grosse boule de poils sociale et très attachante a un petit je ne sais quoi de magique pour Isabelle Deschamps Plante puisqu’elle est apaisante.

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chat ?

Mila a été adoptée il y a un peu plus d’un an. C’était un cadeau de Saint-Valentin. En fait, cela faisait déjà deux ans que je talonnais mon copain pour en avoir un, mais il est allergique aux chats. En effectuant des recherches, j’ai découvert que les sibériens provoquent moins de réactions. On est donc allé voir une portée et on a fait un test : on a pris notre temps et mon copain les a flattés et les a mis tout près de son visage. Il n’a pas eu de réaction !

2. Êtes-vous plus « chat » ou « chien » et pourquoi ?

J’ai eu des chiens quand j’étais plus jeune, avec mes parents. Avoir un chien, c’est impossible pour le moment avec nos horaires en restauration. C’est un rêve de retraite. Un chat, c’est plus facile et c’est agréable. Je suis chat depuis que j’ai un chat. Ça fait une belle présence à la maison. Et depuis que j’ai Mila, je la trouve apaisante.

3. Comment décririez-vous la personnalité de Mila ?

C’est un pot de colle. Elle est souvent couchée sur moi. Quand je suis en réunion en télétravail, elle se couche sur moi ou sur l’ordinateur. Quand j’écris à l’ordinateur, elle se couche sur mes bras... Quand je cuisine, elle s’assoit sur un banc près de l’îlot et me regarde. Elle est suiveuse. Elle me suit partout dans la maison. Elle est fine et très sociale. Elle vient dire bonjour à la visite à la porte ! Je ne pensais pas aimer un animal comme ça et m’y attacher autant.

4. Racontez-nous un fait cocasse concernant Mila.

Elle adore le fromage. Elle vire complètement folle quand on en mange...

5. Racontez-nous un de ses mauvais coups.

Elle a démoli un divan presque neuf en faisant ses griffes sur le côté du meuble. J’ai essayé plein de trucs, mais rien n’y faisait. À un moment donné, t’abandonnes. Une chance que ce n’est que ce divan-là et qu’elle ne touche à rien d’autre !

6. Quelle est son activité préférée ?

Elle rapporte des objets comme un chien. Elle vient nous porter des élastiques à cheveux ou des bouchons de vin pour qu’on les lui lance. Et ça peut durer très longtemps. Elle ne se tanne pas. Elle capote sur ce jeu. Elle aime aussi jouer avec des boulettes de papier aluminium de chocolat Lindt.

7. Quel est son endroit préféré ?

Mon copain, Sébastien, lui a fabriqué un petit lit avec un tiroir de commode dans lequel il a placé son coton ouaté. Il l’a installé en haut des escaliers. Le soir, elle nous suit en haut et se couche dans son lit. Ça peut paraître quétaine, mais je trouve que c’est trop mignon.

8. Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir Mila ?

La perte intense de son poil, et ce, à l’année longue. C’est son seul défaut : elle en perd énormément. Même si je la brosse tous les jours. Si tu t’habilles en noir, c’est fini ! Tu as du poil partout ! Parfois, quand elle se déplace dans un rayon de soleil, on a l’impression que sa silhouette, en poil, reste derrière elle !

9. En quoi Mila peut-être une source de bien-être pour vous ?

Depuis qu’on l’a adoptée, je la trouve apaisante, je suis moins stressée. Quand elle vient se coller sur moi et ronronne, c’est apaisant. On dirait qu’elle absorbe mon stress. La regarder dormir aussi, ça m’apaise.

10. Tel maître, tel animal

Pas vraiment, sauf le fait qu’on est toutes les deux facile à vivre, pas compliquée et relaxe.

