Jim Nill veut garder John Klingberg

John Klingberg a récemment manifesté son mécontentement à propos des méthodes de négociation des Stars de Dallas, mais le directeur général, Jim Nill, a indiqué samedi qu’il souhaite le retour du défenseur l'année prochaine.

Klingberg, qui sera joueur autonome sans compensation cet été lorsque son contrat actuel de sept ans et 29,75 millions $ viendra à échéance, aurait voulu un nouveau pacte avant même le début de la saison 2021-2022. Chez les Stars, Jamie Benn et Tyler Seguin avaient notamment obtenu une prolongation de contrat près d’un an avant l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

Indiquant avoir été frustré par ce qu’il considère comme un manque de reconnaissance, il a révélé que les négociations étaient au ralenti et qu’il n’était même pas certain que l’équipe allait lui faire une offre.

«Oh, j'adorerais le garder! a mis au point Nill, samedi, selon le site officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH). Mais il doit penser à lui aussi, et je comprends cela. Nous verrons donc si nous pouvons trouver un terrain d’entente.»

Les Stars sont actuellement au cœur d’une série de première ronde face aux Flames de Calgary, et Nill a indiqué qu’il n’allait pas distraire les joueurs avec des discussions contractuelles tant que la saison de son club ne sera pas terminée.

«Une fois que nous aurons terminé, nous nous assoirons», a-t-il ajouté.

Klingberg, 29 ans, a totalisé six buts et 47 points en 74 parties cette saison, montrant un différentiel de -28. Repêché en cinquième ronde par les Stars en 2010, il a disputé la totalité de ses 552 matchs dans la LNH avec le club du Texas.