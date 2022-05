[EN IMAGES] La mode responsable au Met Gala

Le Met Gala est l’événement de l’année consacré à la mode. Les plus grandes stars y sont, pour l’occasion, vêtues par les plus grands designers du moment. On s’attend donc à des tenues spectaculaires.

• À lire aussi: Les plus beaux looks des vedettes du Met Gala 2022

Cette édition 2022 a été à la hauteur des attentes, mais avec un petit plus, puisque plusieurs invités, par leur tenue, étaient porteurs d’un message. Le thème de la soirée, Gilded Glamour (glamour doré), qui accompagne la deuxième partie de l’exposition In America : An Anthology on Fashion, a pris diverses formes. Comme le déclarait si bien Nicolas Ghesquière, le directeur de la création chez Louis Vuitton, « il n’a jamais été aussi important de montrer que les créations doivent être conçues pour durer ». Et c’était le leitmotiv de plusieurs : de nombreuses créations ont été confectionnées avec des tissus de collections antérieures, quelques stars ont reporté des pièces marquantes de l’histoire, tandis que d’autres ont voulu rendre des hommages à leur culture, à leur ville ou à des femmes avec leurs looks.

Survol de la soirée.

Opulence

Photo AFP

Aux dires de Donatella Versace, Cardi B portait « l’une des robes les plus laborieuses de la maison Versace ».

Photo AFP

Plus de 1200 heures ont été requises par l’équipe de Thom Browne pour concevoir la cape de la chanteuse Lizzo.

Photo AFP

Pousser l’extravagance jusqu’à décorer son visage de cristaux, voilà comment Naomi Campbell a foulé les marches du Met, vêtue d’une robe Burberry.

Photo AFP

La tenue Schiaparelli Haute Couture de Carey Mulligan était un mélange parfait de contemporain et de classique.

Hors thématique, mais tout aussi fantastique !

Photo AFP

Vous ne voyez pas double : Alessandro Michele, le directeur de création chez Gucci, et Jared Leto se sont habillés comme des jumeaux. L’effet est réussi.

Photo AFP

Rappelant les belles années du grand Yves Saint Laurent, Hailey Bieber s’était glissée dans une création de la maison avec comme bijoux des diamants Tiffany & Co.

En hommage à...

Photo AFP

Hillary Clinton a demandé au designer Joseph Altuzarra de broder à l’ourlet de sa robe et du revers de son encolure les noms de 60 femmes qui ont marqué l’histoire américaine et qui l’inspirent.

Photo AFP

C’est en collaboration avec le designer Christopher John Rogers que Sarah Jessica Parker a voulu faire un clin d’œil à Elizabeth Hobbs Keckley, la première « designer » afro-américaine de la Maison-Blanche sous l’ère Lincoln.

Photo AFP

Alicia Keys a rendu un hommage scintillant à New York, vêtue d’une tenue Ralph Lauren dont la cape est brodée de cristaux reprenant les édifices emblématiques de sa ville préférée, le tout illuminé de bijoux Tiffany & Co.

Photo AFP

C’est drapée d’un collier fabriqué par Lenise Omeasoo, une artiste Blackfeet et Cree, que Quannah Chasinghorse a voulu montrer que sa communauté était avec elle durant cette soirée. Les accessoires étaient le parfait complément de sa robe Prabal Gurung en tulle recyclé.

Écoresponsable

Photo AFP

Le look de Shawn Mendes a été confectionné à partir de surplus de tissus des collections antérieures de Tommy Hilfiger.

Photo AFP

Emma Stone a poussé la note de l’écoresponsabilité en portant la robe de l’après-soirée de son mariage avec Dave McCrary en 2020, une création de Nicolas Ghesquière chez Louis Vuitton.

Photo AFP

Cette robe Versace, issue de la collection printemps-été 1992, a été portée sur le podium par le top modèle Yasmeen Ghauri. Autre temps, autre top modèle, c’est Emily Ratajkowski qui lui donne vie 30 ans plus tard.

Futurisme

Photo AFP

Janelle Monáe a dit respecter le thème de la soirée dans sa robe Ralph Lauren, « mais je viens du futur », explique-t-elle.