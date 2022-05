Le Lightning montre les dents

Le Lightning de Tampa Bay a envoyé un message fort en inscrivant les cinq premiers buts et en l’emportant 7 à 3 lors du quatrième duel de la série les opposant aux Maple Leafs de Toronto, dimanche, au Amalie Arena.

Les doubles champions en titre de la coupe Stanley ont ainsi nivelé la série du premier tour éliminatoire 2 à 2.

Les «Bolts» se sont rapidement imposés, alors que Steven Stamkos, Pierre-Édouard Bellemare et Patrick Maroon ont fait mouche au premier tiers. Dans les trois cas, il s’agit de leur première réussite depuis le début des hostilités face au club de la Ville Reine.

En deuxième période, Ross Colton et Corey Perry ont touché la cible. Ces réussites ont définitivement mis le match hors de portée des visiteurs.

Les Leafs ont cependant vécu un second souffle pendant le dernier engagement, même si c’était trop peu, trop tard. William Nylander (deux fois) et Jake Muzzin ont déjoué Andrei Vasilevskiy. Ondrej Palat et Colton ont aussi profité du troisième vingt pour marquer dans un filet désert.

Devant la cage des Leafs, Jake Campbell a cédé cinq fois sur 16 lancers, et ce, en un peu plus de 26 minutes de jeu. Venu en relève, le gardien de première année Erik Kallgren a été parfait sur huit tirs.

La série sera de retour à Toronto pour le cinquième duel mardi soir.