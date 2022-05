Les coulisses de l'immobilier: marché favorable aux vendeurs, opération séduction pour les acheteurs

Ce reportage a été réalisé en partenariat avec le courtier immobilier Pierre-Olivier Vear.

Dans le marché immobilier actuel favorisant les vendeurs, acheter une maison est un art qui requiert une bonne connaissance des vendeurs et de la propriété convoitée, la mise en place d’une opération séduction et un usage judicieux du temps.

L’acheteur a tout intérêt à être bien préparé, puisque lors d’une visite de propriété, «ce n’est pas le moment de poser mille et une questions. C’est plutôt l’occasion de séduire le vendeur, de créer des liens avec lui, de le mettre en confiance», explique le courtier immobilier Pierre-Olivier Vear.

PHOTO COURTOISIE, MIKE SICKINI

Pour mieux connaître la demeure, il conseille entre autres de consulter la déclaration du vendeur «résumant les bobos de la propriété, ainsi que les travaux effectués ou à prévoir», puis de jeter un coup d’œil à l’historique des propriétaires et aux hypothèques sur la propriété. Quant aux réseaux sociaux, ils renferment une mine d’informations sur les vendeurs à charmer.

«C’est également important d’aller se promener dans le quartier avant de visiter la maison, pour découvrir les services à proximité, les parcs, les écoles, le voisinage», explique M. Vear, qui suggère d’ailleurs d’arriver une quinzaine de minutes avant l’heure prévue de la visite. «Ça permet de voir s’il y avait d’autres visites avant nous et parfois, de rencontrer les propriétaires ou les voisins. C’est là que l’opération séduction commence», mentionne le courtier immobilier RE/MAX 1er CHOIX.

Savoir se démarquer

Car dans un marché favorable au vendeur, l’acheteur doit savoir se démarquer des autres qui ont aussi jeté leur dévolu sur cette demeure. «Le vendeur veut vendre sa maison à des gens qui inspirent confiance, des gens qui lui font penser à lui lorsqu’il a acheté la propriété. Ce n’est pas rare de voir un vendeur accepter une offre plus basse pour aider un acheteur qui a su toucher une corde sensible, souligne M. Vear. Que ce soit, entre autres, en envoyant une lettre ou une vidéo présentant sa famille quelques jours avant la visite ou en laissant un mot gentil dans la boite aux lettres.

PHOTO COURTOISIE, MIKE SICKINI

La visite offre la possibilité aux acheteurs de confirmer que cette propriété qui les a tant charmée en photos est bel et bien pour eux. Se sentent-ils bien dans cet environnement? Quelles sont les dimensions réelles des pièces? La maison a-t-elle été traitée aux petits oignons au fil du temps? Est-ce qu’elle correspond vraiment à leurs besoins? Si oui, la mission séduction se poursuit.

Apprivoiser le temps

«L’art de la négociation, c’est être capable de bien jouer avec le temps. Le temps qui crée des émotions selon le moment choisi par l’acheteur pour refaire signe au vendeur et vice versa. Tout est une question de “timing”», comme au lendemain d’une première “date”», illustre M. Vear.

PHOTO COURTOISIE, MIKE SICKINI

«Si le gars, ou la fille, vous rappelle une minute après votre premier rendez-vous, vous allez penser qu’il est en amour et que vous êtes en contrôle de la situation. À l’inverse, s’il laisse passer la nuit et qu’il se fait désirer, les rôles seront inversés», poursuit M. Vear.

Bref, il faut être réactif, savoir cerner le bon moment et mettre toutes les chances de son côté pour que notre offre soit acceptée. «Toutefois, agir vite ne veut pas dire prendre une décision sur un coup de tête. Tout est dans la préparation. Plus l’acheteur recueillera d’informations essentielles sur la propriété et le vendeur, plus il tissera des liens avec lui, gagnera sa confiance et plus il pourra saisir les opportunités rapidement lorsque les occasions se présenteront», conclut le courtier, qui a plus d’un tour dans son sac pour aider les acheteurs à se distinguer.

Regardez le segment Les coulisses de l'immobilier avec Pierre-Olivier Vear dans l’émission Pleins feux sur Québec, à TVA.