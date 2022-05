LHJMQ: L’Océanic croit en ses chances face aux Sea Dogs

RIMOUSKI-À égalité 1-1 dans leur série 3 de 5, joueurs et entraîneurs de l’Océanic de Rimouski croient toujours en leurs chances d’éliminer les Sea Dogs de Saint John, maintenant que l’affrontement est devenu un 2 de 3 avec deux matchs à Rimouski lundi et mardi soir.

« Est-ce que je suis satisfait de revenir à Rimouski à égalité 1-1 dans la série, non. J’aurais préféré une avance de 2-0. Nous sommes sortis de notre plan de match vendredi et ça ne pardonne pas contre une force de frappe comme celle des Sea Dogs. On peut mieux faire dans tous les domaines. Nous avons eu un bon entraînement ce matin (dimanche). Nous avons travaillé nos unités spéciales. Il faut que notre avantage numérique produise et leur fasse payer leurs gestes d’indiscipline », a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Le défenseur de 18 ans, Frédéric Brunet, croit que son équipe va rebondir lundi. « Nous savons que nous pouvons mieux jouer. Nous serons devant nos partisans, ce sera à nous de tout donner et la foule va nous pousser. Nous sommes conscients de l’importance de marquer en avantage numérique. Nous sommes capables de le faire. On peut construire sur notre fin de match de vendredi ».

Des absences à l’entraînement

Il y avait trois absences à l’entraînement de l’Océanic, dimanche midi. Julien Béland et Luke Coughlin n’ont pas terminé le match de vendredi en raison de blessures et ils n’étaient pas sur la glace du Colisée Financière Sun Life. L’absence du vétéran de 20 ans Xavier Cormier a aussi été remarquée. « Il a terminé le match, mais c’est un cas douteux pour demain, même chose pour Béland. On devrait en savoir plus demain matin (lundi). Pour Coughlin, ce sera une absence plus longue », a précisé Serge Beausoleil, sans vouloir aller plus loin sur la nature des blessures, ce qui est d’usage en séries éliminatoires.

Suspension de deux matchs pour Lefebvre

La LHJMQ a imposé une suspension de deux parties à l’attaquant de l’Océanic, Alexandre Lefebvre, pour son coup de genou à l’endroit de Jérémie Poirier en première période du match #2.

Le défenseur Charles Côté avait encore un chandail bleu pâle à l’entraînement, ce qui veut dire qu’il n’est pas encore prêt à recevoir des contacts.

Pas de décision pour le gardien partant

Serge Beausoleil n’avait pas encore statué sur l’identité de son gardien partant pour le match de lundi. Il estimait avoir l’embarras du choix. « Gabriel Robert a très bien fait, même s’il a été un peu malchanceux sur les deux premiers buts. Patrik Hamrla a été solide dans une situation pas évidente alors qu’on perdait 4-0. Nous allons continuer à y réfléchir », a répondu le pilote de la formation rimouskoise.

Photo : Alexandre Lefebvre écope de deux matchs de suspension pour un coup de genou. (Photo Alexandre D’Astous)