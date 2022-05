Une autre défaite des Red Sox

Malgré un soubresaut en sixième manche, les Red Sox se sont inclinés 3 à 2 contre les White Sox, dimanche à Boston. Ils ont ainsi été balayés, perdant un cinquième match de suite.

• À lire aussi: Programme double partagé pour les Blue Jays

• À lire aussi: Astros: un chiffre marquant pour Dusty Baker

Au sein d’une équipe en quête de confiance, le partant Tanner Roark (2-3) n’a rien fait pour aider la cause des siens. Il a flanché en troisième manche, allouant trois points. Retiré du monticule avec un retrait à faire, il a permis quatre coups sûrs.

Lors d’une séquence en relève vendredi, il avait donné sept points en seulement deux manches et un tiers contre les Angeles de Los Angeles.

Dimanche, Leury Garcia (simple) et Jose Abreu (double) ont été ses bourreaux. Josh Harrison a notamment croisé le marbre après avoir été atteint d’un tir de Roark.

Dallas Keuchel (2-3) a fait mieux, limitant les favoris locaux à deux points, huit frappes en lieu sûr et un but sur balles en six manches. J.D. Martinez et Christian Vazquez ont été à l’origine des deux points à ses dépens.

Bennett Sousa a pour sa part effectué le tout dernier retrait de la rencontre pour réussir un premier sauvetage en carrière. Il a ainsi aidé le club de Chicago à signer une sixième victoire consécutive.

Torres tranche

Gleyber Torres a joué les héros pour les Yankees à New York, frappant le circuit de la victoire en fin de neuvième manche dans une victoire de 2 à 1 contre les Rangers du Texas.

Giancarlo Stanton (ballon-sacrifice) avait donné l’avance aux Bombardiers du Bronx en sixième manche, mais Kole Calhoun a ramené les deux équipes sur un pied d’égalité en septième.

Le partant des Yankees, Gerrit Cole, a été brillant sur la butte, ne donnant qu’un point, cinq coups sûrs et un but sur balles en six manches et un tiers. Il a retiré 10 frappeurs sur des prises.

Les Yankees accueilleront les Blue Jays de Toronto à compter de mardi.