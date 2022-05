Verstappen s’impose à Miami

Max Verstappen (Red Bull) a remporté dimanche le Grand Prix de Formule 1 de Miami devant Charles Leclerc (Ferrari), qui conserve la tête du championnat du monde.

Le Néerlandais a dominé la course, doublant Leclerc, parti en pole position, en début de course et résistant au retour du Monégasque dans les derniers tours. Le podium est complété par le second pilote Ferrari, l'Espagnol Carlos Sainz Jr, le Mexicain Sergio Perez (Red Bull) terminant lui 4e.

Lance Stroll à la porte du top 10 malgré les incidents

Forcé de prendre le départ de la ligne des puits en raison d’ennuis de carburant, Lance Stroll a vécu une course haute en couleur, dimanche à Miami, terminant finalement au 11e rang du Grand Prix des États-Unis remporté par Max Verstappen.

Tout comme son coéquipier Sebastian Vettel chez Aston Martin, le Québécois, qui devait s’élancer de la 10e place sur la grille de départ, a été relégué à l’arrière en raison d’ennuis de température de carburant.

Ayant amorcé la course avec des gommes dures, Stroll a profité de l’intervention de la voiture de sécurité pour améliorer son sort lors de son arrêt au puits. Ensuite, deux manœuvres douteuses de Kevin Magnussen (Haas) lui ont fait perdre des places.

Lors du premier incident, le Danois s’est rabattu vers Stroll quand ce dernier tentait de le dépasser. Stroll a perdu trois places. Le deuxième incident, plus robuste, est survenu lorsque le Québécois voulait reprendre la place perdue. Magnussen l’a durement happé. Il a été pénalisé de cinq secondes pour cette tactique.

Stroll a terminé 12e, mais a finalement été classé 11e en raison d’une pénalité à Daniel Ricciardo (McLaren).

Vettel a lui aussi été impliqué dans un violent incident avec l’autre Haas, celle de Mick Schumacher. Les deux hommes ont dû abandonner et aucune sanction n’a été décernée.

La prochaine course sera le GP d’Espagne, le 22 mai.