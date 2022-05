37es prix Gémeaux: Nicolas Ouellet animera deux galas

Nicolas Ouellet va animer le Gala de l’industrie et le Gala d’ouverture des 37es prix Gémeaux en septembre prochain.

Il va ainsi piloter le Gala de l’industrie le 15 septembre, à compter de 19 h 30, sur le site de Radio-Canada ainsi que sur la page Facebook des prix Gémeaux, en plus du Gala d’ouverture le 18 septembre, dès 14 h 30, sur ICI ARTV.

«C’est un privilège et une fierté d’être à la barre de ces deux galas et de pouvoir braquer les projecteurs sur ces artisans et ces artistes qui se dédient à rendre notre télévision créative, fédératrice et porteuse», a dit Nicolas Ouellet, lundi, dans un communiqué.

«Nicolas est un communicateur hors pair et un grand amoureux des arts et de la culture. Il est assurément bien désigné pour célébrer l’excellence des créateurs et des artisans», a souligné la présidente du conseil d’administration de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision au Québec, Sophie Deschênes.

Rappelons que c’est Véronique Cloutier qui sera aux commandes du Gala des prix Gémeaux, le dimanche 18 septembre, dès 20 h, sur ICI Télé.

Les finalistes des 37es prix Gémeaux seront dévoilés le 21 juin prochain.